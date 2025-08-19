Пускат днес билетите за мача с Левски - Алкмар

Днес от 10:00 часа пускат в свободна продажба билетите за домакинския мач срещу Алкмар от плейофния кръг на Лигата на конференциите, който ще се играе на 21 август от 21:00 на стадион "Васил Левски", припомнят от клуба. До момента пропуски можеха да купуват единствено притежателите на абонаментни карти на клуба.
Ето цялата информация.
"Левскари, от утре, 19 август, в свободна продажба ще бъдат билетите за домакинството от плейофния кръг на Лигата на конференциите срещу АЗ Алкмаар.
От 10:00 часа ще може да закупите билети на касата пред Сектор “А” на стадион „Георги Аспарухов“, онлайн и в мрежата на Eventim. За удобство на всички наши привърженици наличните билетите ще бъдат разпределени както за онлайн продажба, така и за физическа продажба на касата пред Сектор “А”.
Максималната бройка, която може да бъде закупена е 4 билета на човек.
При наличие на непродадени билети в деня на мача, 21 август, пропуски ще се продават от 10:00 часа до края на първото полувреме на касите на „Синьото“ на Национален стадион „Васил Левски“.
Информация за цените може да намерите на официалната ни уеб страница."Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.