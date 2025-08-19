Пускат днес билетите за мача с Левски - Алкмар

Днес от 10:00 часа пускат в свободна продажба билетите за домакинския мач срещу Алкмар от плейофния кръг на Лигата на конференциите, който ще се играе на 21 август от 21:00 на стадион "Васил Левски", припомнят от клуба. До момента пропуски можеха да купуват единствено притежателите на абонаментни карти на клуба.

Ето цялата информация.

"Левскари, от утре, 19 август, в свободна продажба ще бъдат билетите за домакинството от плейофния кръг на Лигата на конференциите срещу АЗ Алкмаар.

От 10:00 часа ще може да закупите билети на касата пред Сектор “А” на стадион „Георги Аспарухов“, онлайн и в мрежата на Eventim. За удобство на всички наши привърженици наличните билетите ще бъдат разпределени както за онлайн продажба, така и за физическа продажба на касата пред Сектор “А”.

Максималната бройка, която може да бъде закупена е 4 билета на човек.

При наличие на непродадени билети в деня на мача, 21 август, пропуски ще се продават от 10:00 часа до края на първото полувреме на касите на „Синьото“ на Национален стадион „Васил Левски“.

Информация за цените може да намерите на официалната ни уеб страница."