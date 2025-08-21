Левски загуби като домакин с 0:2 от нидерландския АЗ Алкмаар в първия мач от плейофа за влизанев в групите на Лига на Конференциите. След лежерно първо полувреме гостите вдигнаха оборотите и вкараха два бързи гола във втатата на Вуцов, а "сините" могат да съжаляват, че не съкратиха изоставането си заради пропуск на Марин Петков и греда на Евертон Бала.

В 16-та минута хубава комбинация на гостите изведе Де Вит в наказателното поле на Левски, който стреля мощно по диагонала, като само сантиметри го разделиха от целта.

В средата на полувремето Кирилов проби отляво и пусна меко центриране към наказателното поле, но Евертон Бала се размина с топката.

След подновяването на играта Еветрон Бала опита далечен удар, който мина на около метрът покрай вратата на АЗ. Гостите отвърнаха на предизвикателството с опасно изпълнение на пряк свободен удар от Йенсен, който също не уцели вратата на Вуцов.

В 56-та минута пробив отляво по атаката на АЗ завърши с центриране на Йенсен към Ибрахим Садик, който се възползва от увисването на Майкон и с глава простреля Вуцов за 0:1.

Три минути по-късно „сините“ пропуснаха златен шанс за бързо изравняване, когато Кирилов се пребори със защитник в червено и подаде към непокрития Марин Петков, който би слабо право в ръцете на Овусу-Одуро.

От този пропуск се възползваха гостите, които отбелязаха втори гол. Гус проби в наказателното поле и намери Коопмайнерс, чийто удар бе спасен брилянтно от Вуцов, а при добавката непокритият Трой Парът нямаше как да сбърка за 0:2.

В 79-та минута Левски можеше да върне един гол след феноменален далечен снаряд на Евертон Бала, но топката срещна напречната греда на вратата на нидерландците.

В добавеното време на мача стана меле в наказателното поле на АЗ при което играчите на Левски претендираха за дупа, но съдията не отсъди такава.

Реваншът в Нидерландия е на 28 август от 20:30 ч. българско време.

