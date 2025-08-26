16-годишен в последната секунда донесе победа на Ливърпул

16-годишният Рио Нгумоха вкара победния гол за Ливърпул гол в дебюта си във Висшата лига на Англия при измъчения успех на шампионите с 3:2 при гостуването на Нюкасъл в последния мач от втория кръг. „Свраките” мислеха, че са успели да измъкнат точка, след като губеха с 0:2, а изравниха за 2:2, макар и играейки с 10 души през цялото второ полувреме.

Само четири дни преди 17-ия си рожден ден, Нгумоха бе пуснат в игра от Арне Слот в 96-ата минута, докато „червените” търсеха победния гол.

Тийнейджърът бе звездата на Ливърпул в предсезонните мачове, отбелязвайки три гола и две асистенции, и продължи да е във форма, като отбеляза първия си гол в елита с удар в далечния ъгъл.

Публиката на „Сейнт Джеймс Парк“ не се нуждаеше от много, за да създаде атмосфера, мислеше, че е видяла отбора си да се върне в мача и да спечели точка.

Бруно Гимараеш намали резултата малко преди изтичането на час игра. След това в игра влезе 22-годишният Уил Осула и вкара гол, след като Ливърпул не успя да се справи с дълъг пас, който беше отклонен от Дан Бърн.

Обратът беше още по-впечатляващ, като се има предвид, че Нюкасъл игра половината от мача с 10 души, след като Антъни Гордън беше изгонен в добавеното време на първото полувреме.

Той уцели капитана на Ливърпул Върджил ван Дийк в задната част на прасеца с бутоните си при безразсъдно влизане. Гордън първоначално получи жълт картон, но ВАР препоръча на съдията да преразгледа положението.

След прегледа Саймън Хупър промени решението си и показа директен червен картон, което означава, че нападателят ще пропусне следващите три мача на отбора в първенството.

Ливърпул вече водеше с 1:0, когато Гордън беше изгонен. Английският национал имаше още две добри положения, но прекрасен удар на Райън Гравенберх премина покрай Ник Поуп и даде преднина на английските шампиони.

20 секунди след подновяването на играта - докато Слот все още не се беше върнал на пейката - Уго Екитике удвои преднината на Ливърпул. Той беше свързван с Нюкасъл през лятото като заместник на Александър Исак (за когото усилено се говори, че ще премине в Ливърпул), но „свраките“ бяха изпреварени в надпреварата за подписа на френския таран.

Той се възползва от блокиран удар на Коди Гакпо, направи кратък спринт и стреля в долния ъгъл.

Но последната дума имаше тийнейджърът Нгумоха, който вкара победния гол, когато Нюкасъл имаха инерция. Това дава на Ливърпул две победи в началото на защитата на титлата, въпреки че е допуснал по два гола и в двата мача.

Нюкасъл има само една точка от два мача и още главоболия преди мача през уикенда срещу Лийдс.