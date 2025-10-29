Алкарас отпадна изненадващо от "Мастърс"-а в Париж

Водачът в схемата и в световната ранглиста Карлос Алкарас (Испания) отпадна във втория кръг на турнира по тенис на твърди кортове от сериите "Мастърс" във френската столица Париж с награден фонд 6 128 940 евро.

Алкарас отстъпи пред британеца Камерън Нори, след като допусна обрат с 6:4, 3:6, 4:6 за два часа и 25 минути игра.

За испанеца това беше първи мач на турнира, тъй като почива в първия кръг.

Това беше и първият път, в който Алкарас допуска поражение преди финала от месец март насам.

Карлос Алкарас осъществи пробив в петия гейм на първия сет за 3:2, поведе с 4:2 и стигна до успешното 6:4 в своя полза.

Във втората част обаче Нори заигра по-стабилно, възползва се от колебанията на съперника, взе аванс от 4:1 и затвори сета при 6:3.

В решителния трети сет испанският тенисист водеше с 3:2, преди Камерън Нори да спечели три поредни гейма за преднина от 5:3 и да приключи двубоя с 6:4 при втория си мачбол.

Бен Шелтън преодоля Флавио Коболи от Италия със 7:6(4), 6:3 и подобно на Нори се класира за третия кръг.

Шелтън се нуждаеше от тайбрек, за да спечели оспорвания първи сет, а във втория осъществи ключов пробив за 4:2 и приключи мача при 6:3.

15-ият в схемата испанец Алехандро Давидович Фокина достигна до втория кръг след успех на старта над "щастливия губещ" Валентен Ройе (Франция), дошъл след обрат с 4:6, 6:1, 6:4 за близо два часа игра.