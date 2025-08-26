България победи Бразилия и е на 1/8-финал на световното по волейбол за мъже до 21 г.

Националният отбор на България победи състава на Бразилия и се класира за осминафиналите на Световното първенство по волейбол за мъже под 21 години в Цзянмън (Китай).

Българите се наложиха над бразилците с 3:2 (25:17, 25:16, 20:25, 12:25,15:10) и ще срещнат тима на САЩ в директните елиминации.

Това ще бъде петият мач за различните национални състави на България срещу САЩ през волейболното лято, като страната ни вече записа четири победи – две за жени под 19 години, една за мъже под 19 години и една за жени под 21 години. Сега американците спечелиха своята група на първенството в Китай.



Двубоят срещу Бразилия беше директен сблъсък кой ще продължи на осминафиналите и кой ще играе за разпределение на местата между 17-о и 24-о. Българите започнаха много по-уверено и поведоха с 5:2. Бразилците изравниха с три поредни точки, но националите отново натрупаха добър аванс – 14:10. До края на гейма България направи две серии от по три поредни успешни разигравания, което донесе и убедителното 25:17.

Втората част беше още по-категорична. В началото българите дръпнаха с 6:1 и в нито един момент не позволиха на бразилците да се доближат в резултата, като непрекъснато увеличаваха преднината си за аванс от 2:0 след 25:16.

Най-равностойно се разви третата част. В нея Бразилия нямаше какво да губи, а отборът на България искаше да реши всичко. През втората част на гейма обаче българският тим се пропука, а Бразилия направи три пъти по две поредни точки, което се оказа достатъчно за успех с 25:20.

В четвъртия гейм Бразилия поведе със 7:2, а след това стигна до преднина от 13:5. Разликата стана двуцифрена при 16:6 и противникът спечели частта с 25:12, изравнявайки общия резултат за 2:2.

Решителният гейм тръгна изцяло за България. След четири поредни точки националите поведоха със 7:3. Те запазиха самообладание и увеличиха преднината си – 11:6. Българите се представиха отлично в последните минути и приключиха мача в своя полза при 15:10.

(БТА)