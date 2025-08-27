IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
България загуби от САЩ на 1/8-финалите на световното по волейбол за мъже до 21 г.

Националният ни отбор ще играе с Казахстан за разпределение на местата от 9-о до 16-о

27.08.2025 | 09:31 ч. Обновена: 27.08.2025 | 11:15 ч. 3
Снимка: БФВ

Снимка: БФВ

Националният отбор на България по волейбол за мъже до 21 години загуби от тима на САЩ с 0:3 (19:25, 17:25, 20:25) на осминафиналите на Световното първенство в Китай.  Така тимът на Венцислав Симеонов ще играе срещу Казахстан за разпределение на местата от 9-о до 16-о.

Българският тим изостана още в началото на мача при 2:7, като геймът мина и през 8:18 и въпреки че България направи повече точки в края, завърши на 19.

Втората част вървеше равностойно, но след 10:12 американците направиха пет точки срещу една за родния тим, което направи разликата и частта завърши 17:25.

България повече в третата част с 2:0 и 5:4, но след това съперникът изравни и имаше леко предимство. В края на мача при 20:21 тимът на САЩ направи четири поредни точки, за да затвори срещата.  
волейбол световно първенство мъже
