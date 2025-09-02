Сърбин ще ръководи мача България – Испания

Сърджан Йованович от Сърбия ще бъде главен съдия на срещата България – Испания, съобщиха от УЕФА.

Любопитно е, че от европейската централа смениха съдийската бригада в рамките на минути, след като първоначално посоченият Симоне Соца от Италия бе препратен на мача Нидерландия – Полша от група “G“.

На стадион “Васил Левски“ в София на 4-и септември (четвъртък) отборите ще изведе Сърджан Йованович от Сърбия. На 39-годишния арбитър от Белград ще помагат Урош Стойкович и Милан Михайлович, а четвърти съдия е Новак Симович. ВАР-съдия е Момчило Маркович, а асистент-ВАР е Йелена Цветкович.

Бившият европейски топ-рефер Конрад Плауц от Австрия ще бъде съдийски наблюдател, а делегат на УЕФА е Кнут Бьорн Нордхайм от Норвегия.

Йованович, който е в Категория Елит на УЕФА, получава редовно мачове от най-висок ранг като такива в Шампионската лига, така и топ-срещи от Европейските квалификации като Италия – Англия.

Най-добрият италиански съдия за 2024-а година Симоне Соца беше изпратен първоначално от УЕФА да ръководи квалификацията между България и Испания, като това се случи около 12.00 часа българско време. Но той и цялата бригада , заедно с асистентите и ВАР-екипа, делегата и съдийския наблюдател се местят на мача Нидерландия – Полша, който ще се играе по същото време – на 4-и септември от 21:45 часа в Ротердам, отбелязва БТА.

Националният отбор продължава подготовката си на efbet Национална Футболна База.

Всички новини от лагера на националния ни отбор четете в Gol.bg