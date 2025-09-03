Вратите на националния стадион отварят 2 часа преди мача с Испания

Във връзка с огромния зрителски интерес към мача между България и Испания в четвъртък вечер, и очакваните 40 000 фенове по трибуните на Националния стадион “Васил Левски”, от БФС напомнят, че при влизане на непълнолетни лица на стадиона родителят/настойникът е длъжен да попълни изискваната от закона декларация за придружител.

Също така всички привърженици, закупили билети за двубоя, трябва вече да са ги получили на посочения от тях имейл при покупката от системата на Eventim.

От централата умоляват привържениците да заемат своите места на стадион “Васил Левски” максимално рано, за да се избегнат потенциални струпвания пред входовете. Вратите на Националния стадион ще бъдат отворени 2 часа преди мача – в 19:45 ч.

В мига, в който прозвучи българският химн, ще настъпи моментът и за специално подготвената хореография, пишат от БФС. В специални efbet Фен зони феновете ще имат възможност да участват в игри, да спечелят награди и да се забавляват в деня на мача.