IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 82

Вратите на националния стадион отварят 2 часа преди мача с Испания

БФС с последни указания за 40 000 фена, готви се специална хореография

03.09.2025 | 16:37 ч. Обновена: 03.09.2025 | 17:10 ч. 1
Lap.bg

Lap.bg

Във връзка с огромния зрителски интерес към мача между България и Испания в четвъртък вечер, и очакваните 40 000 фенове по трибуните на Националния стадион “Васил Левски”, от БФС напомнят, че при влизане на непълнолетни лица на стадиона родителят/настойникът е длъжен да попълни изискваната от закона декларация за придружител.

Също така всички привърженици, закупили билети за двубоя, трябва вече да са ги получили на посочения от тях имейл при покупката от системата на Eventim.

От централата умоляват привържениците да заемат своите места на стадион “Васил Левски” максимално рано, за да се избегнат потенциални струпвания пред входовете. Вратите на Националния стадион ще бъдат отворени 2 часа преди мача – в 19:45 ч.

В мига, в който прозвучи българският химн, ще настъпи моментът и за специално подготвената хореография, пишат от БФС. В специални efbet Фен зони феновете ще имат възможност да участват в игри, да спечелят награди и да се забавляват в деня на мача.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

национален отбор по футбол БФС Испания Мондиал 2026
Новини
Виж всички новини
Спорт
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem