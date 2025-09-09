IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Гадже застреля сестрата на звезда в НБА

Извършителят на престъплението е задържан

09.09.2025 | 07:33 ч. Обновена: 09.09.2025 | 15:00 ч. 4
БГНЕС

БГНЕС

Сестрата на баскетболиста на Минесота Тимбъруулвс от НБА Наз Рийд - Торая Рийд, е била застреляна от партньора й в апартамент в Джаксън, Ню Джърси, съобщава агенция АП. 

Извършителят на престъплението Шакил Грийн е задържан и е обвинен в убийство, съобщава БТА.

Според информацията на АП, полицията е получила сигнал за изстрели от оръжие около 11 часа сутринта в събота. На мястото на престъплението служители на реда са открили мъртвото тяло на 28-годишната Торая Рийд, която е имала повече от една огнестрелна рана. 

Полицията също така докладва, че 29-годишният Грийн е бил забелязан в близост до инцидента и е бил задържан без съпротива. 

Освен за убийство, към Грийн са повдигнати обвинения за притежание на две огнестрелни оръжия.  

25-годишният Наз Рийд е роден и израснал в Ню Джъри. Той влиза в седмия си сезон в Националната баскетболна асоциация и през 2024 бе избран за "шести играч на годината" (най-добра резерва - б.пр.). 

Тагове:

Наз Рийд НБА Минесота Тимбъруулвс
