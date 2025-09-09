Италия се наложи над Израел с 5:4 в зрелище

Италия победи с 5:4 Израел в мач от група "I" на световните квалификации по футбол.

Срещата, която се игра в унгарския град Дебрецен, премина през множество обрати, но бе решена от Сандро Тонали, който вкара в продължението, за да донесе победата на "скуадра адзура". Това бе и втори успех в два мача под ръководството на новия старши треньор на тима Дженаро Гатузо след победата с 5:0 над Естония преди дни.

С представянето си Италия записа и рекорд, вкарвайки поне пет гола в два последователни мача в цялата си история.

С победата Италия събра 9 точки от 4 мача и изостава с три от лидера Норвегия. Израел е на трета позиция в групата, също с 9 точки, но от пет мача.

Изненадата на вечерта дойде от група "В", в която Косово спечели с 2:0 при домакинството си на пълната със звезди селекция на Швеция.

Цял мач в центъра на отбраната за домакините игра бранителят на намиращия се в зоната на изпадащите от Първа лига тим на ЦСКА Лумбард Делова, който с изявите си напълно неутрализира звездите в атаката на шведите Виктор Гьокереш, Антони Еланга и Александър Исак.

Головете за тима на Косово, който излезе на второ място в групата с 3 точки от два мача, вкараха Елвис Реджбечай и Видат Муричи през първото полувреме. В края на двубоя домакините останаха в намален състав заради втори жълт картон на Линдон Емерлаху, но гостите не успяха да се доберат дори до почетно попадение.

В другата среща от групата Швейцария спечели с 3:0 като домакин на Словения и остава начело в подреждането с максималните 6 точки. Нико Елведе, Бреел Емболо и Дан Ндойе вкараха трите гола за "кръстоносците" още през първото полувреме.

В група "С" Дания излезе на първата позиция с 4 точки след успех с 3:0 над Гърция като гост. Микаел Дамсгор даде преднина на "червения динамит" след половин час игра, а Андреас Кристенсен и резервата Расмус Хьойлунд направи резултата на стадион "Йоргос Карайскакис" класически през второто полувреме.

Също с 4 точки точки е и тимът на Шотландия, който се наложи с 2:0 над Беларус в Залаегерсег. За "гайдарите" точен бе Че Адамс в края на първото полувреме, а крайният резултат бе оформен с автогол на Захар Волков в 65-ата минута.

За Беларус, който няма спечелена точка след първите си два мача, цял мач играха играчите на ЦСКА и ЦСКА 1948 Фьодор Лапоухов и Егор Пархоменко.

В група "L" Хърватия продължава с максимален актив от 12 точки след победа с 4:0 в Загреб над Черна гора. Кристиян Якич, Андрей Крамарич и Иван Перишич вкараха за домакините, а автогол Едвин Куч също им помогна за изразителния успех. Още от края на първото полувреме пък Черна гора игра с човек по-малко след червен картон на Андрия Булатович.

В другия мач от потока Фарьорските острови надигра с 1:0 Гибралтар като гост. Единствения гол вкара Мартин Агнарсон в 66-ата минута. С победата Фарьорите излязоха на трето място с 6 точки, колкото имат и черногорците, но са с по-добра голова разлика.

