Иван Иванов вече е в България, разкри тайната за успеха на корта

Тежки метерологични условия забавиха полета и пристигането на шампиона от US Open при юношите Иван Иванов. Той се прибра в България малко след полунощ, посрещнат от близки на летището.

Щастлив от историческия успех, младият тенисист изрази гордостта си от изцяло българския финал в Ню Йорк и сподели, че пътят към върха изисква огромни жертви и пълна отдаденост.

Запитан коя е тайната на успеха му, Иванов посочи годините на усилена работа и лишения в тенис академията в чужбина.

„Тренирам в академията от четири години и съм далеч от близките ми, далеч съм от всякакви забавления, но това е нещо, което наистина ми помага – дисциплината, фокусът, трудолюбието. Да излизам всеки път на корта и да давам моите 100%. Това е наистина една от тайните, които те правят по-добър“, сподели шампионът, цитиран от Нова тв.

Успехът на Иванов е бил забелязан и от най-големите имена в спорта. Той разкри, че е получил лични поздравления от легендата Рафаел Надал, както и от Григор Димитров и Димитър Бербатов.

„Рафаел беше първият, него видях в академията и ми каза няколко хубави неща. След което беше Григор, той ми писа, а Димитър Бербатов – получих неговата подкрепа също, и на много други български, както и международни звезди“, каза Иван.