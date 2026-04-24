Защо нова катастрофа в Чернобил е на един руски удар разстояние?

Четири десетилетия след най-тежката ядрена авария в света, замърсените останки на Реактор № 4 в Чернобилската атомна електроцентрала лежат под препълненото с ракети небе на военна зона.

След като руски удар с дрон миналата година причини значителни щети на огромната стоманена арка, защитаваща обекта, водещият украински служител, отговорен за извеждането от експлоатация на електроцентралата, предупреди, че всяка по-нататъшна ракетна или дронова атака срещу обекта - умишлена или случайна - рискува да възроди заплахата от катастрофа, която някога е разпространявала радиоактивни отпадъци в цяла Европа.

"Ако ракета удари арката и саркофагът се срути, това означава, че ще бъдат освободени стотици тонове горивни маси, разтопена лава, включително уран и плутоний, и трансуранови елементи, заедно с разтопен бетон и стомана", казва Серхий Тараканов, генералният директор на Чернобилската атомна електроцентрала, пред The ​​Times, докато Украйна се готви да отбележи 40-годишнината от бедствието. "Това също така ще освободи огромни количества радиоактивен прах, който в момента се намира спокойно вътре в саркофага. Този ​​прах ще се издигне и ще образува облак, който можеше да отиде навсякъде."

Руски дрон Shahed-136 удари северозападната част на 108-метровата метална арка, известна като Новия безопасен конфайнмент или NSC, на 14 февруари 2025 г. около 1:50 ч. сутринта. Носейки високоексплозивна бойна глава, взривът прониква в арката и предизвиква пожар, който гори 17 дни, причинявайки щети на вътрешната мембрана, отговорна за контрола на атмосферата над нестабилния саркофаг, който обгръща останките от реактора отдолу.

Арката на NSC, тежаща повече от Айфеловата кула и най-големият подвижен изкуствен обект в света, е построена на цена от 1,5 милиарда евро през 2019 г. от Novaraka, консорциум от френски компании, с финансиране, управлявано от Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР).

Тя е проектирана да издържи век, но никога не е била проектирана да издържи на удари от дронове камикадзе и балистични ракети.

Вместо да бъде изолиран инцидент, ударът на Шахед върху Чернобил е просто най-лошият резултат до момента от развиващия се модел на руска ракетна и дронова активност, насочена към Украйна, което означава, че стотици ракети и дронове с голям обсег навлизат във въздушното пространство на Украйна всяка седмица.

На 22 април главният прокурор на Украйна Руслан Кравченко публикува информация, в която се описва как 35 руски хиперзвукови ракети Х-47М2 "Кинжал" са прелетели на разстояние от 12 мили от две от петте атомни електроцентрали на Украйна: Чернобил и Хмелницки.

От тези ракети,18 са прелетели на разстояние от 12 мили от двете електроцентрали с един и същ полет. Други 92 руски дрона са регистрирани да летят на разстояние от три мили от Чернобил.

Чернобил е особено уязвим за атака поради нестабилността на конструкцията, съдържаща останките от Реактор 4

Бетонният саркофаг е построен около разрушения реактор за 200 дни през 1986 г. от специализирани аварийни екипи, реагиращи на експлозията.

Проектиран само като временна мярка за ограничаване на по-нататъшното разпространение на радиация, саркофагът съдържа най-малко 5000 тона пясък, олово и борна киселина, 190 тона гориво от уранов диоксид, големи количества радиоактивен прах и подобна на лава маса от разтопена стомана и бетон.

Въпреки че не е бил ударен с дрон, оттогава насам се увеличават опасенията - заедно с руската кампания от ракетни атаки срещу Украйна - че по-нататъшен удар може да доведе до срутване на самия саркофаг.

"Зависи от вида ракета и точката на удар", казва Тараканов. "NSC няма да "падне", но саркофагът вътре е построен за 200 дни през 1986 г. и не можем да кажем, че всички кодове и стандарти са били спазени. Някои от компонентите на саркофага са нестабилни структури. Проектиран е да издържи само 20 години, но е издържал вече 40. Страхуваме се, че тежък ракетен удар по NSC, било то умишлено или поради падане на ракета през защитните системи за електронна война, може да проникне през арката и да счупи саркофага. Виждали сме как "Кинжал" или "Искандер" могат да доведат до пълно срутване на съвременни сгради."

"Защитен" с марля и йод

Неправилен дизайн на реактора, комбиниран с поредица от човешки грешки по време на тест за безопасност, доведе до експлозията на Реактор 4 на Чернобил в 1:23 ч. на 26 април 1986 г. Експлозията освободи приблизително 400 пъти повече радиоактивен материал от атомната бомба в Хирошима, засягайки части от Европа.

Двама оператори загинаха на място в централата, докато 28 пожарникари и аварийни работници починаха от радиация в рамките на три месеца. Хиляди други сред аварийните служби, разположени за овладяване на разтопяването, известни като "ликвидатори", починаха през следващите години поради рак и сърдечни проблеми, свързани с острото излагане на радиация.

Евген Яшин, сега на 80 години, е бил ръководител на химически цех в Чернобилската електроцентрала по време на експлозията. Той е бил откаран на мястото с другари, за да започне аварийни работи само няколко часа след експлозията.

"Видях, че стената на блока напълно липсва от Реактор 4", разказва той пред The ​​Times в Славутич, град в Северна Украйна, построен специално за евакуирания персонал. Спомняйки си ужаса на ядрената зора, той добави: "От реактора идваше невероятно сияние, кръгло и ярко като слънцето и толкова трудно за гледане."

Той работи шест дни на мястото на бедствието, без повече защита освен марлена маска и йодни таблетки.

"Лицето ми гореше и започнах да повръщам", спомня той. "На шестия ден медиците започнаха да вземат кръвни изследвания и бях изведен от електроцентралата, след като забелязаха промени в кръвта ми. Днес не са останали много живи от моята смяна. Повечето от нас ще намерите на гробището."

Въпреки че аварията в японската атомна електроцентрала Фукушима Дайичи през 2011 г. е единствената друга ядрена катастрофа от 7-ма категория, Чернобил се счита за най-лошата поради незабавното катастрофално изпускане на радиация и интензивността и обхвата на нейното въздействие.

Бедствието е допринесло за разпадането на Съветския съюз пет години по-късно. Първоначално властите в Москва решават да не съобщават за аварията почти четири дни, докато не публикуват неясно съобщение от две изречения.

Три седмици по-късно Михаил Горбачов най-накрая прави публично изявление, първоначално описвайки западните доклади за катастрофата като "злонамерени лъжи".

И все пак, с нарастването на критиките, Горбачов решава да разкрие мащаба и детайлите на бедствието през призмата на новооснованата си политика на гласност или "прозрачност".

Интервюта на журналисти със съветски ядрени учени и лекари, лекуващи замърсени аварийни работници, бързо разкриха както сериозността на бедствието, така и недостатъците на комунистическия режим, подхранвайки националистическите настроения в Украйна и Беларус и задълбочавайки негодуванието към Москва.

Недовършени дела

Щетите, причинени от миналогодишната атака на Шахед върху арката на NSC, представляват сложни - и скъпи - предизвикателства за ремонт в свят, обзет от катаклизми и конфликти.

"Въздействието на този удар беше тежко", казва генералният директор на електроцентралата Тараканов. "Той причини пробив както на външната, така и на вътрешната облицовка на арката. След това избухна пожар, който продължи няколко седмици. По време на пожара изгоря голяма площ."

Допълнителни щети бяха причинени от аварийни работници, които направиха 340 малки дупки в НСК, докато се опитваха да локализират и овладеят пожара.

"Основната му функция беше задържането на радиоактивните вещества под саркофага", обяснява Тараканов. "Сега има отворена връзка между вътрешното пространство и външното пространство."

Освен това, някои части на саркофага са нестабилни и изискват спешно отстраняване или консолидиране. Дългосрочният план беше саркофагът да се демонтира изцяло и да се премахнат останалите ядрени материали под него. При сегашните условия този план е отложен.

Щетите, причинени на вътрешните мембрани на НСК от удара с дрон и пожара, междувременно се превърнаха в непосредствен фокус на ремонтните дейности, в опит да се предотврати повишаването на нивата на влажност в конструкцията, което може да доведе до корозия на арката.

Инженерите успяха да затворят основния отвор, причинен от удара с дрон, и участват във втори етап, финансиран отчасти с грант от 5 милиона евро от ЕБВР, за затваряне на 340-те малки отвора.

Третият етап, за възстановяване на функционалността на арката, така че работата по демонтирането на саркофага и премахването на радиираните останки от Реактор 4, може да струва до 500 милиона евро.

Освен риска, породен от по-нататъшни ракетни удари и финансовите натоварвания, свързани с това, ремонтните дейности в Чернобил се усложняват от ограниченията на дозите радиация, на които могат да бъдат изложени специализирани екипи.

Лимитивната доза радиация на Международната агенция за атомна енергия за аварийните работници обикновено е 20 mSv (милисиверта) годишно. И все пак някои зони над саркофага в Чернобил излагат екипите за извеждане от експлоатация на дози радиация от 1 mSv на час, което налага кратки смени и постоянна ротация.

"Поглеждам назад към онзи ден преди 40 години и сега знам, че той все още влияе на живота ни днес", размишляваше Яшин, ликвидаторът, докато си спомня за мъртвите си колеги и мимикрията на слънчевата светлина, струяща от руините на Реактор 4 онази априлска зора. "Въпреки че съм все още жив, не намирам нито мир, нито сигурност, че подобно събитие не може да се случи отново в това непредсказуемо време и в нашата непредсказуема страна."