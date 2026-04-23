Григор загуби от квалификант в Мадрид

Гордостта на България в тениса – Григор Димитров, продължава със срива си! Гришо отпадна още в първия кръг на Мастърс-а в Мадрид от парагвайския квалификант Адолфо Даниел Вайехо. Надпреварата на клей е к награден фонд 8,23 милиона евро.

Мачът продължи час и 34 минути. Това бе четвърта поредна загуба за българина и втора на клей, а през сезона той има баланс от две победи и осем поражения. Последният му успех бе през март на турнира в Индиън Уелс срещу французина Теренс Атман, пише Gol.bg.

Преди година Димитров стигна до четвъртия кръг в Мадрид, като сега ще загуби 100 точки за световната ранглиста и ще изпадне извън първите 165 в ранглистата на АТП, което ще се случи за първи път от 13 септември 2010, когато, още като тийнейджър, бе 190-и в света.

Българинът спечели убедителното първия гейм на свой сервис в мача, а във втория имаше две възможности за пробив срещу парагваеца, който се защити и взе частта. Така се стигна по петия гейм, в който Вайехо стигна до 40:0 и три възможности да пробие съперника. Той пропусна първата, но след това реализира и поведе с 3:2, като след това затвърди пробива за 4:2. До края на сета всеки взимаше подаването си, а парагваецът се наложи с 6:4.

Даниел Вайехо придоби самочувствие и направи пробив още в първия гейм на втория сет, а след това взе и подаването си за 2:0. Последваха стабилни игри на двамата на собствен сервис и се стигна до 4:2, но в седмия гейм Димитров допусна нов пробив при свой сервис за 2:5. Роденият в Хасково играч върна един пробив, след това намали до 4:5, но Вайехо затвори мача при своето подавана със силен сервис.

Григор Димитров направи повече печеливши удари - 22:16, и по-малко непредизвикани грешки - 12:18, но родния играч бе по-неубедителен при ретурите и при точките си на първи сервис.

Следващото участие на Григор Димитров ще бъде на чаланджър турнира в Бордо, който започва на 11 май.