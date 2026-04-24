Левски има нов собственик - Атанас Бостанджиев, ще се гради нов стадион

Наско Сираков представи новия собственик на Левски Атанас Бостанджиев. Двамата обявиха и голямата новина за клуба - ще се строи нов стадион.

В ролята на президент остава Наско Сираков, но няма да бъде акционер.

Има подписано споразумение за промяна в структурата на собствеността и придобиването на мажоритарния пакет от акции. Новият мажоритарен собственик на ПФК „Левски“ АД ще бъде Атанас Бостанджиев.

След близо шест години, в които пое и носеше най-тежката отговорност в един от най-драматичните периоди в историята на клуба, Наско Сираков остава в ПФК „Левски“ в ролята на президент, но вече няма да бъде акционер в дружеството. Неговата роля в годините на оцеляване и стабилизиране на „Левски“ остава важна и неделима част от историята на клуба, а присъствието му в следващия етап е знак за приемственост и уважение към извървения път.

Промяната е резултат от дълъг и внимателно подготвян процес, воден с ясното разбиране, че „Левски“ има нужда не просто от стабилност, а от следваща крачка в своето развитие, която да осигури на клуба дългосрочна перспектива, модерен дом и още по-солидна основа за бъдещето, без да се правят компромиси с неговата идентичност, история и връзка с привържениците.

Преди финализирането на сделката инвеститорът извърши собствена правна и финансова проверка на ПФК „Левски“ АД, а от страна на мажоритарния собственик г-н Сираков и клуба беше възложена отделна независима правна и финансова проверка на инвеститора и структурата по сделката.

Новият стадион

В рамките на събитието президентът на ПФК „Левски“ Наско Сираков, бъдещият собственик на клуба Атанас Бостанджиев и арх. Цветан Петров, управляващ директор на ИПА, запознаха представителите на медиите с основните параметри на проекта, модела на финансиране и очакваните ползи от реализацията му както за клуба, така и за широката общественост.

Проектът предвижда цялостна трансформация на стадион „Георги Аспарухов“ в съвременно, многофункционално спортно съоръжение, отговарящо на най-високите европейски стандарти. Амбицията е стадионът да покрива изискванията за IV категория на УЕФА, което ще даде възможност на София и България да приемат футболни срещи от най-висок международен ранг.

Концепцията съчетава модерна архитектурна визия, функционалност и ясна идентичност, съобразена с духа и историята на „Левски“. Целта е новият стадион „Георги Аспарухов“ да се превърне не само в дом, достоен за клуба и неговите привърженици, но и в една от разпознаваемите съвременни емблеми на София и България.

Ретроспекцията на Сираков

През последните месеци сборен екип от представители на клуба и инвеститора работи по обща визия за развитието на ПФК „Левски“. Един от основните приоритети в тази визия е проектът за нов стадион „Георги Аспарухов“, който да се превърне в модерно съоръжение, достойно за името „Левски“ и за неговите привърженици.

Наред с това новият мажоритарен собственик поема ангажимент за инвестиции в спортно-техническото развитие на представителния отбор, както и в разширяването и подобряването на инфраструктурата, свързана с развитието на детско-юношеския футбол, и други ключови за клуба направления.

​„Преди близо шест години поех тази отговорност в момент, в който „Левски“ беше притиснат до стената. Тогава за мен нямаше по-важно от това клубът да оцелее, да запази достойнството си и да остане верен на хората, които никога не го изоставиха. Днес се оттеглям като акционер със съзнанието, че „Левски“ отново има стабилност, посока и основа, върху която може да се гради. Оставам като президент, защото приемствеността е важна, а към този клуб не може да има друго отношение освен дълг, уважение и отговорност.“, заяви г-н Сираков.

В обръщение по-рано днес, г-н Бостанджиев сподели - „За мен е голяма чест да поема тази отговорност към ПФК „Левски“. Още от първите ми разговори с г-н Сираков между нас имаше пълно разбирателство за посоката, в която клубът трябва да се развива, и се радвам, че той ще продължи да бъде президент. Моят ангажимент е „Левски“ да съхрани своята уникална идентичност и независимост, като в същото време върви уверено към устойчиви успехи както на терена, така и във всяка ключова област от развитието си.“

Допълнителна информация, свързана с новата структура на собствеността, стратегическите приоритети и следващите стъпки пред клуба, ще бъде представяна поетапно чрез официалните канали на ПФК „Левски“.

Бостанджиев: Взех решението за секунди

Новият собственик на Левски - Атанас Бостанджиев, застана за първи път пред медиите, след като беше представен лично от Наско Сираков на извънредна пресконференция на "Герена", предаде репортер на БГНЕС.

Бостанджиев е предприемач, като е познат в международните финансови среди и в миналото вече е имал косвена връзка със "сините" – преди около 14 години, когато е заемал ръководна позиция в международния бизнес на "ВТБ Капитал", по това време спонсор на столичния клуб.

Роден е в Бургас, с образование и професионален опит в България и САЩ, както и дългогодишна кариера в международни финансови институции. Името му е свързвано и с различни инвестиционни инициативи в България, включително в района на Черноморието.

"Взех решението за секунди. Вярвам, че с нашата подкрепа ще върнем там, където заслужава да бъде – на върха, както в стратегическо, така и в спортно-техническо отношение. Аз съм запален левскар. Искам сърдечно да благодаря на Наско и да го поздравя за огромния геройски труд и усилия, и жертви, които лично е направил да запази, да стабилизира бъдеща насока за развитие на Левски. За мен е чест, радост и гордост да бъда партньор и да работим оттук-нататък за осигуряване на едно светло бъдеще на клуба. Искам да благодаря и на всички фенове за страстта към клуба, защото без нея нямаше как да стигнем до този момент. Целите са да върнем старите слави и да покорим нови върхове. Първото нещо е планирането на новия стадион. Аз се ангажирам лично с тази инвестиция, която ще бъде доста мащабна. Да изградим най-добрата база в България. Нов стадион, нова юношеска база. От моя гледна точка ще направя всичко възможно финансово и стратегически да покорим нови върхове и да направим нещо велико", бяха първите думи на новия собственик на столичния гранд.

Кой е Атанас Бостанджиев?

Атанас Бостанджиев е основател и главен изпълнителен директор на Gemcorp Capital, където отговаря за цялостното управление на компанията.

Атанас основава Gemcorp през 2014 г. с идеята да изгради глобална инвестиционна компания със специализирана експертиза на развиващите се пазари, стъпила върху дисциплиниран инвестиционен подход, задълбочено познаване на местната среда и дългосрочни партньорства.

Роден и израснал в България, Атанас преминава към зрелостта в последните години на комунизма и е сред първите от своето поколение, които получават възможност да учат в чужбина след падането на Берлинската стена. Този опит оформя както глобалния му мироглед, така и трайния му ангажимент към развиващите се икономики и желанието му да подкрепя значими местни каузи.

Преди да основе Gemcorp, Атанас е главен изпълнителен директор на VTB Capital UK, където играе ключова роля в изграждането на международна платформа за капиталови пазари, с офиси в Европа, САЩ, Близкия изток, Африка и Азия. По-рано в кариерата си той е партньор в Goldman Sachs в Лондон, където съ-ръководи бизнеса на компанията на развиващите се пазари в Централна и Източна Европа, Близкия изток и Африка. Започва професионалния си път в Merrill Lynch във Франкфурт през 1998 г.

Наред с професионалната си дейност, Атанас е основател на българската благотворителна организация „Шанс за децата на България“, която подкрепя талантливи млади хора от цялата страна в разгръщането на техния потенциал. Това е израз на дългогодишното му убеждение в преобразяващата сила на възможностите, образованието и инвестицията в хората.