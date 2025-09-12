Два тиража подред, двама тото милионери: Спорт Тото и Държавна лотария наистина правят чудеса

Само четири дни след като България посрещна своя 147-и тото милионер, вече имаме и 148-и. А само месец по-рано нов тото милионер бе излъчен в слънчевия морски град Бургас. Да, Спорт Тото и Държавната лотария наистина сбъдват мечти. Това лято не само зарадва с прекрасно време, но и направи живота на много хора значително по-богат.



Щастливецът от последния тираж е играл онлайн със система за съкратено записване номер 3, като е попълнил десет числа в първа област на фиша. Той е маркирал и три позиции на Тото Джокер. Общата стойност на залога е 15.40 лева, а късметлийската комбинация е 2, 4, 12, 16, 19, 30, 32, 35, 38 и 48. Резултатът е впечатляващ – една шестица на стойност 2 137 432.30 лева, две петици за 3 100.40 лева и четири четворки за 26.80 лева. Така общата печалба достига внушителните 2 140 569.50 лева. Да са му честити! А ние напомняме, че за тираж 74 джакпотът в играта 6/49 започва директно от 2 000 000 лева, а за неделния тираж очакваме сумата да надхвърли 2 150 000 лева.



На 17 септември празнуват всички, които носят имената София, Вяра, Надежда и Любов, както и техните производни. А на следващия ден предстои нов тираж – прекрасен повод да зарадвате имениците с фиш за тотото или пък талон от Държавна лотария. Българският спортен тотализатор отново доказва, че прави чудеса, и последните два тиража са живото доказателство за това. Само от началото на годината бяха спечелени девет огромни джакпота от числовите игри, а само през август всички игри на Българския спортен тотализатор донесоха печалби за над 20 милиона и 700 хиляди лева.



Българският спортен тотализатор като държавен хазартен оператор има мисия далеч надхвърляща вълнението от печалбите, защото е призван да подпомага развитието на спорта и културата в България. Всеки попълнен фиш и всяка игра носят не само шанс за късмет, но и реален принос към българските таланти, към бъдещите спортни успехи и към съхранението на културното ни богатство. Заедно правим чудесата възможни – на терена, на сцената и в живота.



