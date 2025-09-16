IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 58

Почина вицепрезидентът на Българската федерация по борба

Загубата е огромна за целия спорт, казаха от федерацията

16.09.2025 | 13:54 ч. Обновена: 16.09.2025 | 15:14 ч. 2
Pixabay

Pixabay

Вицепрезидентът на Българската федерация по борба Стефан Николов е починал внезапно.

"С дълбока скръб Ви уведомяваме, че днес ни напусна Стефан Николов – вицепрезидент на Българската федерация по борба, отговорник за ресор “Свободна борба“ и дългогодишен член на Управителния съвет на федерацията”, се казва в съобщението.

Стефан Николов отдаде голяма част от живота си на българската борба. С безрезервната си отдаденост, професионализъм и любов към спорта той остави ярка следа в развитието и успехите на нашата федерация. Неговият принос, труд и морална подкрепа ще останат завинаги в паметта на българската борба и всички, които имаха честта да работят с него.

“Загубата е огромна за целия ни спорт и за нашето голямо борческо семейство", написаха от федерацията. / БГНЕС

 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

борба федерация вицепрезидент Стефан Николов
Новини
Виж всички новини
Спорт
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem