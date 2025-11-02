"Черно море" спря "Лудогорец”

Лудогорец продължи с неубедителното си представяне от началото на сезона в елита. Разградчаните завършиха при нулево равенство като гости на Черно море в двубоя от 14-тия кръг на Първа лига, пише gol.bg.

След този резултата Лудогорец излезе на третото място във временното класиране с 24 точки, колкото имат и четвъртият Локомотив Пловдив и петият – Черно море. Левски е лидер с 35 пункта, но и с мач повече от разградчаните.

Срещата основно ще бъде запомнена с куриозната ситуация преди почивката, когато Бърнард Текпетей получи контузия, след като се сблъска с главния съдия Венцислав Митрев в собственото си наказателно поле. Африканецът се затича в опит да отнеме топката, а Митрев застана на пътя му и Текпетей се хвана за главата. Поради тази причина Емерсон Родригес влезе в игра на мястото на Текпетей.

Веднага след първия съдийски сигнал двата отбора се хвърлиха в здрава битка на терена. И домакините, и гостите обаче трудно стигаха до сериозно положение.

Първата възможност в мача бе за шампионите в 11-ата минута, когато Кайо Видал стреля опасно от дъгата на наказателното поле, но вратарят на Черно море Кристиан Томов внимаваше и боксира топката.

В последните минути на срещата Лудогорец не успя да осъществи качествен натиск срещу наказателното поле на Черно море. Илиан Илиев дори беснееше край тъчлинията, тъй като накъсана игра от Венцислав Митрев спря „моряците“ в няколко чисти опити за бърза атака срещу Падт.