Интер успя да стигне до победата срещу Верона - 2:1, в заключителните секунди на срещата от десетия кръг на Серия А. По този начин "наредзурите" се възползваха от грешната стъпка на Наполи срещу Комо вчера, пише gol.bg.

В 16-ата минута Интер поведе, след като Хакан Чалханоглу изпълни ъглов удар, а Пьотр Желински засече топката и я прати в горния ляв ъгъл - 0:1.

Верона изравни пет минути преди края на първата част. Тогава Гифт Орбан изведе Джовани, който без забавяне изпрати удар в левия ъгъл - 1:1.

През втората част Интер бе по-активният тим, но така и не стигаше до чисти положения. Домакините от Верона имаха претенции малко преди края, че Федерико Димарко е играл с ръка в наказателното поле, но съдията даде знак играта да продължи.

Така се стигна до 94-ата минута, в която защитникът на Верона Мартин Фрезе се опита да изчисти топката с глава, но я вкара в собствената си врата - 1:2, и вече бе късно за тима да реагира.

Интер се изравни с Рома на втора позиция, като двата тима са на точка зад лидера Наполи. Верона е на 18-а позиция с 5 точки.