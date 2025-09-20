"Манчестър Юнайтед" победи "Челси" в зрелищен мач

Манчестър Юнайтед победи с 2:1 Челси в зрелищен мач под обилно изливащия се дъжд на стадион „Олд Трафорд“. Така хората на Рубен Аморим записаха второ поредна победа като домакин в шампионата, което не се бе случвало отдавно, пише gol.bg.

Попаденията за успеха на „червените дяволи“ забиха Бруно Фернандеш в 14-ата минута и Каземиро в 37-ата минута. Надеждите на лондончани върна Тревор Чалоба в 80-ата минута, но за повече гостите нямаха време и шанс. Голът за гостите падна след първия им точен удар в мача

Иначе и двата отбора завършиха с намален състав. Първо още в 5-ата минута червен картон получи вратарят на Челси Роберт Санчес. В 5-ата минута на добавеното време преждевременно под душовете се озова и Каземиро.

След добавените 3 точки Ман Юнайтед се изкачи до 9-ото място с актив от 7 точки. Челси е на 6-ата позиция с 8 пункта. Така мениджърът на Юнайтед Рубен Аморим си взе глътка въздух с оглед на постоянните информации за несигурноста около поста му.

Домакините започнаха малко по-активно и още в 3-ата минута изработиха първата добра ситуация в мача. Патрик Доргу центрира от фланга, но ударът на Брайън Мбемо с глава бе спасен от Роберт Санчес. Именно испанският страж обаче само минута по-късно бе принуден да излезе, за да пресече откъсващия се Мбемо, но вместо това го фаулира пред наказателното поле, което му донесе моментален червен картон. Ключова в ситуацията бе отличната игра на Бенямин Шешко, който спечели високата топка и с глава изведе своя съотборник. Бразилският тийнейджър Естевао бе заменен веднага, за да се появи на терена Филип Йоргенсен. Педро Нето също изненадващо бе заменен от Тосин Адарабиойо. Бруно Фернандеш стреля от фала, но прати топката в стената. “Червените дяволи” изпълниха и два последователни корнера, в които също стигнаха до възможности за удари, но кълбото все пак бе изчиствано от играчи в синьо.

Така се стигна до 15-ата минута, когато Патрик Доргу с глава прати топката през няколко играчи към Бруно Фернандеш, който отблизо реализира за 1:0. Останаха сериозни съмнения за засада, но след няколко минути преглед на ситуацията с ВАР Питър Банкс все пак посочи към центъра. Каземиро удвои преднината на "червените дяволи" в 37-ата минута, но от герой се превърна в грешник за своя тим и бе изгонен в 45+5 на първата част.

Втората част започна отново с много нерви от страна и на двата отбора, а съдията набързо показа още два жълти картона на Енцо Фернандес и Трево Чалоба. Челси пък страдаше в първите десетина минути да установи някакъв контрол в срещата. Първата им наистина добра атака на скорост дойде в 58-ата минута, когато обаче хубав пас към Жоао Педро, който опит да се вклини между централните бранители, бе пресечен от Люк Шоу.

В 62-ата минута Люк Шоу не проследи нахлуващия Рийс Джеймс, който центрира много опасно, но Матайс де Лихт изчисти. Именно след корнера “сините” успяха да стигнат до попадение на Уесли Фофана, но то веднага бе отменено поради засада.

“Сините” успяха да наложат по-сериозен натиск едва след 70-ата минута, когато осъществиха няколко по-опасни атаки. Десет минути преди края на двубоя се стигна до корнер, от който Рийс Джеймс отново центрира отлично, а Трево Чалоба надскочи играчите в червено и с глава реализира за 2:1.