Александър Николов: Утре излизаме да оцветим медала в злато!

Лидерът на националния тим на България Александър Николов, който реализира 31 точки при победата над Чехия в полуфинала на Световното първенство, обеща след успеха, че остава още една крачка, която е най-важна.

"Невероятно е, утре ще играем финал. Целим се в златото, но и друг медал ще е успех", каза състезателят на италианския Чивитанова.

"Изиграхме добър и стабилен мач. Винаги съм казвал, че момчетата се опитват да ме поставят в най-добрите условия. Наистина не мога да се оплача, особено днес. Страшно много ви благодаря за подкрепата. Прибираме се медалисти, утре излизаме да оцветим медала в злато! Благодаря ви още веднъж", каза Алекс Николов след победата.

