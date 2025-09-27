IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Александър Николов: Утре излизаме да оцветим медала в злато!

Лидерът на националния тим на България благодари за подкрепата

27.09.2025 | 12:20 ч. Обновена: 27.09.2025 | 12:20 ч. 19
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

Лидерът на националния тим на България Александър Николов, който реализира 31 точки при победата над Чехия в полуфинала на Световното първенство, обеща след успеха, че остава още една крачка, която е най-важна.

"Невероятно е, утре ще играем финал. Целим се в златото, но и друг медал ще е успех", каза състезателят на италианския Чивитанова. 

"Изиграхме добър и стабилен мач. Винаги съм казвал, че момчетата се опитват да ме поставят в най-добрите условия. Наистина не мога да се оплача, особено днес. Страшно много ви благодаря за подкрепата. Прибираме се медалисти, утре излизаме да оцветим медала в злато! Благодаря ви още веднъж", каза Алекс Николов след победата.  
(БТА)

 

Александър Николов волейбол медал
