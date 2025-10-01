Киселова към националите: Догодина златото да дойде в София СНИМКИ

БГНЕС 1 / 10 / 10

Минути след като президентът Румен Радев награди националният отбор по волейбол с почетни плакети, “лъвовете” посетиха и депутатите в НС. Шампионите бяха посрещнати подобаваща с хляб, сол и мед.

"Позволете ми да поздравя националния отбор по волейбол, който завоюва едно от най-престижните места в света, за нас те са шампиони, да им пожелаем догодина златото да бъде в София, благодарим им за радостта", каза председателят на Народното събрание Наталия Киселова.

Депутатите станаха на крака и дълго аплодираха националите ни.