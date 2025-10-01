IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Киселова към националите: Догодина златото да дойде в София СНИМКИ

С хляб и сол НС посрещна волейболните национали

01.10.2025 | 13:26 ч.

Минути след като президентът Румен Радев награди националният отбор по волейбол с почетни плакети, “лъвовете” посетиха и депутатите в НС. Шампионите бяха посрещнати подобаваща с хляб, сол и мед.

"Позволете ми да поздравя националния отбор по волейбол, който завоюва едно от най-престижните места в света, за нас те са шампиони, да им пожелаем догодина златото да бъде в София, благодарим им за радостта", каза председателят на Народното събрание Наталия Киселова.

Депутатите станаха на крака и дълго аплодираха националите ни.

 

НС депутати волейбол национален отбор посрещане
