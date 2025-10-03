Драма: Локо Пд измъкна точка от Септември в София

Локомотив Пловдив се докопа до инфарктно равенство 2:2 при гостуването си на Септември София в среща от 11-ия кръг на родната Първа лига, проведена на стадиона в „Надежда“ в столицата. „Черно-белите“ стигнаха до хикса в последните секунди на петминутното добавено време.

Именно пловдивчани обаче поведоха в мача във 2-ата минута на добавеното време на първото полувреме чрез Парвиз Умарбаев. В рамките на 2 минути през второто полувреме Бертран Фурие направи пълен обрат в полза на домакините. Той първо изравни от дузпа в 66-ата минута, а само 120 секунди по-късно той донесе пълния обрат 2:1 за Септември. В самия край обаче Лукас Риян шокира домакините и спечели точката за гостите, възползвайки се от груба грешка на вратаря Янко Георгиев.

Така Локомотив Пловдив остана 4-ти с актив от 20 точки. Септември София е на 13-ата позиция с 8 пункта.

