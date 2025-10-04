ЦСКА 1948 с първа домакинска издънка от началото на сезона

ЦСКА 1948 направи първа домакинска издънка от началото на сезона. Възпитаниците на Иван Стоянов завършиха 1:1 срещу Спартак Варна в среща от 11-ия кръг на Първа лига, пише gol.bg

„Червените“ поведоха в резултата чрез Мамаду Диало в 33-ата минута. Бернардо Коуто от дузпа в 58-ата минута донесе точката за „соколите“ от Варна.

Така ЦСКА 1948 дели първото място с Левски. И двата отбора са с по 23 точки, но „сините“ са с по-добри показатели. Спартак Варна пък заема 8-ата позиция с 12 пункта.