Левски, Берое, Локомотив Авиа и Нефтохимик ще се борят за първи трофей от новия волейболен сезон

Българският клубен волейбол открива сезон 2025/26 с най-очакваното събитие в есенния календар - Суперкупата на България, която ще се проведе на 18 и 19 октомври в зала „Левски София“, под ново име – efbet Суперкупа на България по волейбол.

Участие взимат първите четири тима от крайното класиране на изминалия сезон 2024/25. Програмата включва полуфинали в събота (18 октомври) и голям финал в неделя (19 октомври).

Полуфиналните двойки са:

Берое 2016 (Стара Загора) – Левски София

Нефтохимик 2010 (Бургас) – Локомотив-Авиа (Пловдив)

Победителите от двата полуфинала ще спорят за efbet Суперкупа на България по волейбол на 19 октомври от 19:30ч.

Шампионът и носител на последните две Суперкупи - Левски София, ще се опита да защити трофея за трети пореден път. Вицешампионът Локомотив Авиа идва след впечатляващ дебют в мъжкия ни елит през изминалия сезон като през август пловдивчани обявиха най-звездния трансфер в българския клубен волейбол в последните години - Матей Казийски. Към пловдивчани в битката за Суперкупата се присъединяват амбициозният Берое 2016 и опитният тим на Нефтохимик, като всички четири отбора ще представят България в европейските клубни турнири този сезон.

Турнирът ще даде официален старт на новия сезон, а шампионатът в елита ще започне седмица по-късно.