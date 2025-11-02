Левски разгроми Арда в Кърджали

Левски тресна с 3:0 Арда в Кърджали и направи нова сериозна крачка към шампионската титла и детронирането на Лудогорец, пише gol.bg.

Левски вече има шест точки на върха пред ЦСКА 1948, който обаче е с мач по-малко, както и 12 пред Лудогорец, който има две срещи по-малко. Арда е на 12-а позиция, като в следващия кръг гостува на Лудогорец в Разград.

Първият точен удар на стадион "Арена Арда" в Кърджали дойде във втората минута. Анатоли Господинов изби удар извън наказателното поле на Марин Петков.

Столичани заслужено откриха резултата в 19-ата минута. Георги Костадинов изведе Мустафа Сангаре сам срещу вратаря и нападателят не сгреши. Първоначално попадението бе отменено заради засада, но ВАР призна гола.

След почивката възпитаниците на Хулио Веласкес продължиха да бележат. Майкон засече от воле центриране от десния фланг на Асен Митков.

В 86-ата минута резервата Евертон Бала оформи крайния резултат. Удар на бразилеца по земя се отклони в крака на Емил Виячки и попадна във вратата на Анатоли Господинов.

