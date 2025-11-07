Септември разби като гост Спартак Варна

Септември постигна убедителна победа с 4:1 като гост срещу Спартак Варна в първия мач от 15-ия кръг на Първа футболна лига. За софийския отбор се разписа на два пъти Никола Фонтен, а по един добавиха Виктор Очаи и Али Аруна.

За домакините от морската столица точен беше Бернардо Коуто в началото на второто полувреме.

След четвъртия си успех за сезона Септември се изкачи на 13-ата позиция в класирането с 14 точки, докато Спартак е 9-и с 16 точки.

