IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 107

Септември разби като гост Спартак Варна

Гостите от София победиха с 4:1

07.11.2025 | 18:23 ч. 0
Снимка: Lap.bg

Снимка: Lap.bg

Септември постигна убедителна победа с 4:1 като гост срещу Спартак Варна в първия мач от 15-ия кръг на Първа футболна лига. За софийския отбор се разписа на два пъти Никола Фонтен, а по един добавиха Виктор Очаи и Али Аруна. 

За домакините от морската столица точен беше Бернардо Коуто в началото на второто полувреме.

След четвъртия си успех за сезона Септември се изкачи на 13-ата позиция в класирането с 14 точки, докато Спартак е 9-и с 16 точки.

Още за срещата четете в Gol.bg

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Септември Спартак Варна Първа лига
Новини
Виж всички новини
Спорт
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem