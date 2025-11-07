Ботев Пловдив обърна Добруджа с 2 гола на резервата Димитър Митков

Ботев (Пловдив) постигна първа победа като домакин от началото на сезона във футболната Първа лига. В среща от 15-ия кръг на шампионата „канарчетата“ осъществиха пълен обрат и надделяха с 2:1 срещу Добруджа.

В герой за „жълто-черните“ се превърна влезлият като резерва Димитър Митков, който отбеляза и двете попадения за своя тим през втората част, след като Ивайло Михайлов бе дал аванс на гостите от Добрич през първото полувреме.

Добруджа пък игра с човек по-малко на терена от 65-ата минута, когато Ди Матео Ловрич получи втори жълт и съответно червен картон, тъй като умишлено се забави прекалено при излизането си от терена за смяна.

С постигната победа Ботев събра актив от 17 точки и временно се изкачи до осмото място в класирането, докато съставът, воден от Атанас Атанасов, остава на дъното в подреждането с 10 точки.

