Сабаленка би рекорд на Серина Уилямс за приходи

Тя е заработила общо 15 008 519 долара през 2025 година

12.11.2025 | 22:23 ч. 2
Снимка: архив, БГНЕС

Лидерката в световната ранглиста на Женската тенис асоциация (УТА) Арина Сабаленка подобри рекорда по приходи от наградни фондове на американката Серина Уилямс за този сезон, съобщава Tennis.com.

Сабаленка е заработила общо 15 008 519 долара през 2025 година, а Уилямс беше спечелила 12 385 572 долара през 2013 г. Тогава американката беше спечелила 11 титли, включително Откритото първенство на Франция, Откритото първенство на САЩ и финалите на УТА.

Сабаленка има победи в 63 от общо 75 мача на сингъл през 2025 г., като взе четири титли. Тя стана шампионка на Откритото първенство на САЩ, което имаш рекорден награден фонд. Благодарение на това беларускинята е заработила 5 милиона долара.

Сабаленка достигна и до финалите на Откритото първенство на Австралия, Откритото първенство на Франция и Финалите на УТА, където загуби от Елена Рибакина на финала.

Рибакина стана носителка на най-високия награден фонд в историята на спорта в официални турнири - 5.235 милиона долара в Рияд. 
(БТА)

 

Арина Сабаленка приходи наградни фондове
