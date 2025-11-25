Наградиха волейболните легенди на тържествена галавечер

Българската федерация по волейбол проведе тържествената галавечер "Заедно към върха", на която бяха отличени изявени фигури, оставили сериозен отпечатък върху развитието на най-успешния отборен спорт у нас. Призове получиха легендарните олимпийски медалисти от Москва 1980 (мъже и жени), през младите таланти - световните шампионки за жени под 19, четвъртите в света - жени под 21, световните вицешампиони (мъже), както и техните треньори, допринесли за международните успехи на България. Специалното събитие бе в Crowne Plaza Sofia.

"Аз съм най-щастливият президент на спортна федерация в България през последните 5 години. Радвам се, че тук са легендите и треньорите на родния волейбол. Радвам се, че сме заедно. Надявам, се да и следващите години да имаме поведи за радости", заяви президентът на БФВолейбол Любомир Ганев.

Снимка: Startphoto.bg

"Това е година, която ще се помни. Тя е най-успешната за българския волейбол. Момчета и момичета, които ни караха да плачем от радост на световните първенства. Показаха, че могат да бъдат сред най-силните в света. Трябва да благодарим на цялото ръководство на БФВолейбол, която изгради успешен модел. Той трябва да бъде предоставен и на останалите федерации. Ползите за цялото общество са много. Радваме, се че България е домакин на Евро 2026 и че още от първия месец се продадоха 20 000 билета. Пожелавам още по-успешна 2026 година", коментира президентът на Българския олимпийски комитет (БОК) Весела Лечева.

Сред наградените бяха една част от отбора на България от Москва 1980 (жени): Анка Узунова, Галина Станчева, Таня Гогова, Верка Стоянова, Цветана Божурина, Маргарита Миткова, Румяна Каишева.

Световните шампионки до 19 години бяха отличени чрез присъстващите състезателки: Виктория Нинова, Димана Иванова, Никол Окоро, Вяра Парапунова, Деница Ангелова, Калина Венева, Симона Иванова и Стефани Дянкова.

Жените до 21 години останаха четвърти в света. От името на целия тим специалният приз беше получен от Елена Коларова, Бояна Боянова, Венеса Радева и Мария Магдалена Недялкова.

Треньорите Мартин Михайлов, Асен Методиев, Валери Банчев, Бригита Славова-Баджакова, Евелина Цветанова, Петя Венева, Лариса Китипова, Любомир Георгиев, Милена Стрезова, Атанаска Никифорова, и Деян Боюклиев също бяха отличени с награди.

Легендите във волейбола от миналото Димитър Златанов, Димитър Димитров, Каспар Симеонов, Петко Петков, Митко Тодоров, Стефан Димитров, Цано Цанов, Стоян Гунчев и Христо Илиев получиха призове.

Бяха почетени и дългогодишни партньори на българския волейбол. Българската компания efbet получи специална награда от Българската федерация по волейбол по време на грандиозната галавечер по повод дългогодишното партньорство между двете страни. Наградата получи Димитър Димитров, който отговаря за стратегическите проекти в efbet.