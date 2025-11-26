Атанас Божилов е с рекордните 23 победи от 25 участия на арената на SENSHI

SENSHI 29 увеличава екшъна в последно издание на годината. На 6 декември в Двореца на културата и спорта във Варна ще видим бойци от 16 държави, сред които на ринга ще бъдат петима несломими българи.

Сред тях е и Атанас Божилов, който държи рекордните 23 победи от 25 участия до момента на арената на SENSHI. Той е носител на европейската титла на SENSHI в категория до 75 кг. през 2023 година.

"Подготовката върви нормално, предстои ми труден двубой. Имах противник от Испания, но той се контузи, замениха го с противник от Нидерландия - доста опитен и доста нестандартен, но съм изградил план за действие. Надявам се да зарадвам публиката с победа", каза Божилов за "България сутрин".

Той не скри, че има и доза притеснение.

"Доста хора ни гледат, винаги има напрежение преди мача, но когато се кача на ринга всичко минава и си идва на мястото. Противникът ми е по-висок. Слава Богу, подготовката ми протече по план, не се контузих, доста пъти се е случвало. Намалил съм тренировките и интензитета", допълни Атанас Божилов в ефира на Bulgaria ON AIR.

Боецът сподели, че превъзхожда противника си с опит.

"Загубите ги приемам, излизам по-нахъсан в следващия мач. Не трябва загубите да ни сломяват", категоричен е той.

Оказва се, че Божилов помага и на по-младите бойци и винаги е готов да даде съвети, като ги посъветва никога да не се отказват.

"Бойната галавечер SENSHI се развива все повече и повече, доста чуждестранни участници пишат, звънят, всеки иска да играе. Може би до няколко години ще е в Топ 3 на световния спорт", заключи той.