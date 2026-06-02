Кикбоксьорът Драгомир Петров излиза в почивка след SENSHI Grand Prix

Българският кикбоксьор Драгомир Петров спечели две победи и записа една загуба на SENSHI 31 Gladiators. Той стана и вицешампион в турнир SENSHI Grand Prix, който се проведе на 30 май в Античен театър-Пловдив.

"Бях готов да стана шампион, публиката беше невероятна, имах голяма подкрепа. Лошо стечение на обстоятелствата. Още в първия мач усетих болка в левия прасец. Явно опонентът ми, италианец, е гледал мачовете и се възползва. Момчето си издебна момента, беше по-добър в този мач. Кракът ми изключи и нямаше как да продължа", сподели Петров в предаването “България сутрин”.

Кикбоксьорът има и контузия - разкъсан мускул. На Петров му предстои физиотерапия 2-3 седмици, а след това и по-дълга почивка за пълно възстановяване.

"Искам да отделя време на сина ми и на съпругата ми. Ще си дам временна пауза, защото беше доста емоционално в събота, 30 май", каза боецът пред Bulgaria ON AIR.

Петров споделя, че миналата година е била тежка, но се е завърнал подобаващо. "Ако не беше тази травма, можеше да взема победата на финала. Бях много мотивиран и в най-добрата си форма на SENSHI 31. На такова високо ниво един удар решава мача", посочи още той и добави, че е чувствал, че няма как да загуби мача заради подкрепата на публиката.

Боецът поясни, че чувства отговорност, че на ринга всеки път трябва да показва нещо ново и да надгражда. Успехите му дават увереност да продължава да си сравнява часовника с най-добрите в спорта.

"Нашия спорт трябва да го обичаш. Ако го правиш заради пари или да се покажеш на някого, няма да станат нещата. Много лишения и голяма дисциплина, травмите също са големи. Трябва да имаш голямо постоянство. Целта ми е да дам пример на младите, че не сме нищо по-малко от другите държави. Няма да насилвам сина ми, ако иска да се занимава със спорт, но искам да му дам добрия пример", коментира Петров.

