Турчин случайно получи $21,8 млрд., нареди се сред най-богатите в света

С баланс от около 21,8 милиарда долара в сметката си, Такало се нарежда сред най-богатите в света, но той не е имал достъп до парите си от близо месец. Банковите сметки на 32-годишен мъж на име Ахмад Джахангард Такало от Ван, Източна Турция, са били подложени на преглед, след като около 1 трилион лири внезапно се появиха без обяснение.

Сметката на Такало показва баланс от приблизително 21,8 милиарда долара, включително шоковия депозит - сума, която би го поставила сред най-богатите хора в света. Поради блокада, наложена от банката, Такало не е имал достъп до сметките си от около месец.

Според NTV, Такало, който е роден в Азербайджан и живее в Турция от около 10 години, е отишъл в банковия си клон, за да разбере какво се случва, след като не е могъл да плати с банковата си карта в супермаркет.

Проверка на сметките му е показала наличен баланс от 999 милиарда 999 милиона 999 хиляди 999 лири и 99 куруша в сметката му.

Такало казал, че няма информация как въпросните пари са се озовали там. Поради извънредното обстоятелство сметките му са били замразени и са били обект на разследване.

В интервю за NTV Такало казва, че е поискал информация от банката, но не му е било дадено подробно обяснение, тъй като проверката все още е в ход.

Той добавя, че дори е попитал изкуствен интелект за ситуацията си и че отговорите предполагат, че бюджет от такъв размер може да се използва за осъществяване на големи инфраструктурни проекти или за закупуване на значителни количества злато.