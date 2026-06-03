Турчин случайно получи $21,8 млрд., нареди се сред най-богатите в света

С баланс от около 21,8 милиарда долара в сметката си, Такало се нарежда сред най-богатите в света, но той не е имал достъп до парите си от близо месец. Банковите сметки на 32-годишен мъж на име Ахмад Джахангард Такало от Ван, Източна Турция, са били подложени на преглед, след като около 1 трилион лири внезапно се появиха без обяснение.
Сметката на Такало показва баланс от приблизително 21,8 милиарда долара, включително шоковия депозит - сума, която би го поставила сред най-богатите хора в света. Поради блокада, наложена от банката, Такало не е имал достъп до сметките си от около месец.
Според NTV, Такало, който е роден в Азербайджан и живее в Турция от около 10 години, е отишъл в банковия си клон, за да разбере какво се случва, след като не е могъл да плати с банковата си карта в супермаркет.
Проверка на сметките му е показала наличен баланс от 999 милиарда 999 милиона 999 хиляди 999 лири и 99 куруша в сметката му.
Такало казал, че няма информация как въпросните пари са се озовали там. Поради извънредното обстоятелство сметките му са били замразени и са били обект на разследване.
В интервю за NTV Такало казва, че е поискал информация от банката, но не му е било дадено подробно обяснение, тъй като проверката все още е в ход.
Той добавя, че дори е попитал изкуствен интелект за ситуацията си и че отговорите предполагат, че бюджет от такъв размер може да се използва за осъществяване на големи инфраструктурни проекти или за закупуване на значителни количества злато.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.