Тръмп твърди: Иран се е съгласил да не притежава ядрено оръжие

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Иран се е съгласил да не притежава ядрено оръжие. Тръмп дори стигна по-далеч като разкри, че "вероятно ще се срещне с иранския аятолах в даден момент“.

В интервю за подкаста "Pod Force One“ Тръмп каза, че иранският лидер участва в мирни преговори със САЩ, добавяйки, че "ситуацията с Иран се развива бързо и ще бъде много добра“.

"Бих искал да се срещна с него и вероятно ще се срещнем в даден момент, в зависимост от това как ще се развият нещата“, каза Тръмп по адрес на аятолаха и добави, че Иран вече са дали съгласието си да не притежават ядрено оръжие.

Изказването на американския лидер е промяна в тона му по отношение на Моджтаба Хаменей.

Тръмп все пак се застрахова и добави, че Техеран все още може "да промени решението си“.

"Трябваше да кажа, че трябва да направим нещо по отношение на Иран, защото независимо от това колко добре се справяме [икономически], не можем да им позволим да имат ядрено оръжие. Искам да кажа, сега те могат да променят решението си, но това беше едно от нещата, за които трябваше да се споразумеят и те се съгласиха с това. Това беше най-важното“, добави републиканецът по време на интервюто.

Президентът също така каза, че САЩ "не се нуждаят от военни на място сега“.

Остри реплики към Нетаняху

Тръмп също така призна, че е водил остър разговор с израелския премиер Бенямин Нетаняху, казвайки, че не е доволен от воюването на Израел с Ливан.

"Направих го“, каза Тръмп и добави: "Не бих казал, че бях ядосан, бях малко обезпокоен от постоянните му вражди с Ливан“.

Въпреки тежките реплики, Тръмп твърди, че с Бенямин "Биби" Нетаняху се разбират много добре.

Това се случва, когато военните действия в Персийския залив отново се разпалиха в сряда, след като иранска ракетна атака повреди летището на Кувейт, а американските военни извършиха удари близо до Ормузкия проток.

Си се възхищава на Америка

В рамките на интервюто Тръмп коментира и последното си посещение в Китай и срещите с лидера Си Дзинпин. Американският главнокомандващ сподели, че Си дълбоко уважава работата му през втория мандат.

"Днес имате най-успешната страна в света“, похвали се президентът в интервю за Миранда Девайн от The Post.

Коментарите на президента повтарят публикация, която той направи в Truth Social в началото на пътуването, където той твърди, че Си е гледал на САЩ като на "упадъчна нация“ по време на президентството на Джо Байдън.