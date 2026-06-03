Павел Иванов и Филип Буков влизат в новия сериал "Летище"

Започнаха снимките на новия български игрален сериал "Летище". 12-серийната драматична комедия ще пренесе зрителите в един от най-динамичните и непредвидими светове - този на авиацията. Продуценти на проекта са Falconwing Studio и Българската национална телевизия.

За какво ще разказва?

Сериалът носи мотото "Когато правилото не помага, остава само правилното" и ще разкаже за хората, които всеки ден поддържат работата на едно натоварено летище. Героите живеят в среда на строги правила, точни процедури и ясна йерархия, но ежедневието постоянно ги поставя в ситуации, за които няма готова инструкция.

Между напрежението, отговорността и неочакваните обрати те ще се сблъскват с моменти, които понякога са драматични, понякога абсурдно комични, но винаги зависят от човешкия фактор. Именно там, отвъд правилниците, героите ще откриват, че най-важните решения невинаги са предварително написани.

Актьорски състав и екип

В главните роли в "Летище" влизат Павел Иванов, Филип Буков, Радина Шутова и Евелина Бибова. Режисьор и оператор на този снимачен етап са Ники Илиев и Борис Славков, а сценарият е на Александър Чобанов и екип.

Снимките вече текат във Варна и ще продължат през цялата година на локации, свързани със света на авиацията в България.

Премиерата на "Летище" е планирана за 2027 г. в ефира на БНТ. Сериалът е копродукция на Falconwing Studio и Българската национална телевизия.