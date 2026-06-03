Майки: Държавата да инвестира в помощ, за да отглеждаме децата си

Държавната политика за майчинството в България все още страда от сериозни разминавания с реалните нужди на съвременните родители.

Липсата на работеща инфраструктура за ранна детска грижа, символичните детски надбавки и отсъствието на работещи механизми за почасова заетост на практика изолират майките от пазара на труда и ги принуждават да правят компромиси с професионалното си бъдеще.

Представителите на фондация "Мама има работа" Веселина Панайотова, Славена Буюклиева и Моника Василева направиха ясен анализ на ситуацията, поставяйки акцент върху най-критичните точки в системата.

Темата за евентуално намаляване на периода на майчинството предизвика категорични реакции сред гостите, които настояват, че държавата трябва първо да реши системните проблеми, преди да предлага подобни мерки.

"В момента съм втора година майчинство и смятам, че е твърде рано да се говори за такава мярка. Държавата трябва първо да помисли за инфраструктурата – както за заведенията за деца, така и за подкрепата на самата майка при прехода ѝ обратно към работната среда", сподели Славена Буюклиева в студиото на "България сутрин".

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Един от най-сериозните проблеми се оказва липсата на места в детските ясли и градини, комбиниран с факта, че съвременните баби и дядовци се пенсионират все по-късно и не могат да помагат в отглеждането.

Майките отчитат, че пенсионната система вече е различна. Родителите работят до по-късна възраст, което лишава младите семейства от традиционната семейна подкрепа.

Те споделят, че въпросът "ще има ли място в градината" се появява още преди детето да се е родило, а схемите за записване и липсата на алтернативи натоварват бранша и семействата психически и финансово.

Гостите изразиха силно възмущение от отношението на част от работодателите и икономистите към майките, като посочиха, че често биват приемани като "вредители" за икономиката.

"Работодателите, без значение дали са частни или държавни, масово правят проблеми на майките, когато децата им боледуват. Често се задават дискриминационни въпроси като: "Имате ли деца, а кога мислите да имате?“. Жената се връща от майчинство, на нейното място вече се е установил заместник, а от нея се очаква да бъде на разположение денонощно, без гъвкаво работно време", коментира Моника Василева в ефира на Bulgaria ON AIR.

Според дамите финансовите и институционалните стимули в България са крайно недостатъчни, за да мотивират една майка да се върне на пазара на труда по-рано.

Майките посочват, че сумата от около 26 евро е "подигравателно ниска".

"Заради това, че получих еднократен бонус за добра работа през годината, ми спряха детските надбавки, защото доходът ни надвишил прага с 30 лева. Това е абсурд - системата те наказва за това, че работиш", допълни Моника Василева.

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В края на разговора майките се обединиха около искането държавата да спре да мисли как да плаща на жените просто да раждат, а да започне да инвестира в това как да им помага да отглеждат децата си.

Те настояха за реална екосистема, сигурни места в яслите и градините, както и за работещи програми за квалификация, които да улеснят прехода на майките обратно към бизнеса.