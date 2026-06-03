Чуков: Скорошно примирие в Близкия изток не е в интересите на много играчи

В момента състоянието в Близкия изток е нито война, нито мир. Прогнозите за скорошно примирие не отговарят на интересите на толкова много играчи. Много е трудно да се направи дори блиц оценка за конфликта в Залива, защото иранското ръководство е разделено на фракции, но и американското не е монолитно, което обяснява влаченето на конфликта.

В Иран говорим за военна диктатура, рамкирана като теократична държава. Там и в Израел доминират сили, водени от радикализма. Това коментира арабистът проф. чл.-кор. Владимир Чуков в предаването „В развитие“ по Bloomberg TV Bulgaria с водещ Антонио Костадинов.

В момента състоянието в Близкия изток е нито война, нито мир.

Има невероятна ескалация – на ливанския фронт, действия в ивицата Газа, както и в Персийския залив. Целият регион пламна.

Всички прогнози за скорошно примирие са невалидни и не отговарят на интересите на толкова много играчи – основно САЩ и Иран, но и техните съюзници. Виждаме искри дори между САЩ и Израел, посочва арабистът.

В Израел имаше нападки от опозицията към правителството, че Нетаняху е превърнал държавата в подмандатна територия на САЩ. Разпускането на Кнесета бе гласувано официално.

Не е ясно какво ще се получи. На основния фронт има обещания от Тръмп за споразумение с Иран. От друга страна има информации от ирански източници, че споразумение между двете страни не може да има.

„Много е трудно да се направи дори блиц оценка за конфликта в Залива, защото иранското ръководство е разделено на фракции.“

От друга страна знакови републиканци атакуват Тръмп, че иска да направи големи отстъпки на Иран.

Така че има две фрагментирани ръководства в Техеран и Вашингтон. Това обяснява влаченето на конфликта, според Чуков.

Непрекъснато в Иран има екзекуции на хора, които са участвали в януарските демонстрации за сваляне на правителството.

„Говорим за военна диктатура, рамкирана като теократична държава.“

Израелската офанзива в Ливан е безпрецедентна от 25 години. Тя бе стимулирана от интензивните преговори на Тръмп, като първото условие е спиране на огъня в Ливан. Израел се опита да изпревари такава договорка.

„Убеден съм обаче, че Израел няма да стигне до Бейрут, както през 1982 г.“, допълни гостът

Нетаняху заяви, че правителството му полага всички усилия за сваляне на режима в Техеран. А от Иран казват, че така Израел копае собствения си гроб. Т.е. и в двете страни доминират сили, водени от радикализма.

Т.нар. декларация за мир в Газа винаги е била неизпълнима, тъй като в крайна сметка става въпрос за разоръжаване. Бордът за мир на Тръмп стана обект на критика от Хамас, че служи на Израел. Тук също имаме пълен блокаж, констатира анализаторът.

Радикалните министри на Нетаняху, Бен Гвир и Смотрич, не са най-добрите съветници какво да се прави съответно на двата близки израелски фронта, в Ливан и Газа.

Чуков не вярва да се стигне до разрив между САЩ и Израел: "според Нетаняху никога не е имало по-добър президент от Тръмп.“

Твърдението, че Израел командва САЩ не е вярно, особено при Тръмп, който е силов и безкомпромисен. В първия му мандат имаше търкания с Нетаняху.

Силната зависимост на Тръмп от евангелисткият електорат в САЩ е гаранция, че между Америка и Израел никога няма да настъпи разрив, смята Владимир Чуков.

Може да има конюнктурни търкания, но е налице една генетична спойка, която е гарантирана от религията.

„Говорима за теополитика, като контрапункт на геополитика, която определя и отношението на Иран.“

Целият разговор - във видеото на Bloomberg TV Bulgaria