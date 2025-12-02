Али Юзеир ще се изправи срещу Карим Мабрук на SENSHI 29

Броени дни преди бойната галавечер SENSHI 29 във Варна, днес ви срещаме с петия български участник - Али Юзеир.

Той е световен шампион по муай-тай на WMF от 2018 г. и европейски вицешампион през 2015 г. До момента има едно участие и победа на SENSHI 4.

"Подготовката приключи, беше доста тежка. Смятаме, че сме напълно готови за победа. Имаме план А и план Б", сподели боецът за предаването "България сутрин".

Али Юзеир ще се изправи срещу Карим Мабрук в категория до 85 кг по правилата KWU Full Contact.

"Миналата седмица бяхме на Световно първенство в Абу Даби. Първият ми мач беше срещу него и успях да победя с 3:0 съдийски гласа. Знам неговите силни и слаби страни, той знае моите. Със сигурност ще е зрелищен реванш. Трябва да сме спокойни, но също така да не го подценяваме", коментира Али Юзеир.

Пред Bulgaria ON AIR той добави, че когато е на ринга винаги слуша треньора си, докато публиката почти не я чува.

"Винаги трябва в центъра на ринга да определяш ти темпото, това се вижда положително от съдиите. Тази седмица гледам да поддържам формата си и да сваля килограмите, кантарът е в петък", каза още боецът.

По думите му SENSHI е една от големите световни организации и е доста голям трамплин за всички състезатели, които участват.

"С Жулиен Риков бяха основните ми спаринги, с Едуард Алексанян това лято имахме доста спаринги", отбеляза Юзеир.