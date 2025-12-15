Лудогорец победи Септември и продължава напред за Купата

Лудогорец се класира за четвъртфиналите в турнира за купата на България. Носителят на трофея от миналия сезон, който в този мач беше воден от помощник-треньора Микаел Старе, победи лесно с 3:1 като гост Септември София.

Разградчани откриха резултата още в седмата минута. Ерик Маркус центрира в наказателното поле, където Себастиян Уейд се намеси неубедително неубедително, а Квадво Дуа без затруднения изпрати топката в празната врата.

Само четири минути по-късно шампионите взеха две попадения аванс на стадион "Локомотив". Ерик Маркус беше изведен от Сон и преодоля вратаря Владимир Иванов.

В първите секунди след почивката Септември изпусна да намали изоставането си. Шут на Бертран Фурие срещна напречната греда, но гостите достигнаха до трите гол в 56-ата минута. Тогава точен във вратата на отбора от София беше Квадво Дуа.

Малко певече от 13 минути преди изтичане на редовното време Стоян Стоичков се възползва от подаване на Александър Джамов и реализира почетния гол за Септември.

Жребият за четвъртфиналите в турнира ще бъде теглен на 18 декември.

