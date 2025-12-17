Путин сложи ръка на имотите на Усик в Крим

В Крим национализираха имуществото на боксьора Усик, който е финансирал украинските въоръжени сили — написа в Телеграм-канала си Владимир Константинов, председател на кримския парламент.

Константинов съобщи, че в Крим е национализирано имуществото на 84 украински физически и юридически лица, враждебни към Русия, сътрудничещи си с Киев и печелещи пари на полуострова за „подкрепа на украинските нацисти“.

„Сред тях е спортистът Александър Усик, поддръжник на нацистката идеология.

Той многократно е осъждал СВО и е организирал набиране на средства за украинските въоръжени сили“, написа Константинов в своя канал.

Усик е роден в Симферопол и започва боксовата си кариера в Крим.

Руският президент Владимир Путин подписа закон за отчуждаване на неизползвани жилищни имоти в райони на Украйна, окупирани от руски войски, предаде ДПА.

Съгласно нормативния акт „жилищни сгради, апартаменти и стаи, които показват признаци, че са изоставени, се признават за собственост на Донецката народна република или на нейните общини“.

Самопровъзгласилата се Донецка народна република беше създадена през 2014 г. от подкрепяни от Русия паравоенни формирования в част от Донецка област в Източна Украйна. Впоследствие тя беше анексирана от Русия.

Подобни разпоредби съществуват и за Луганскa, Запорожкa и Херсонска област, които също бяха незаконно анексирани и са поне частично окупирани от Русия, отбеляза ДПА.