Владимир Путин "инсценира непринудена среща с публиката“ ВИДЕО

Лидерът на Русия е набеден, че е инсценирал приятелска и непринудена среща с гражданин. Видеото е споделено от Кремъл, но само засили спекулациите за паниката, която е обхванала Путин и информациите, че се крие в бункери.

Руският президент беше заснет да води приятелски разговор с мъж във фоайето на хотел по време на планирана среща с любимата му учителка от детството му.

73-годишният Путин се държеше небрежно, спря колата си пред хотела, облечен е семпло, а около него има малка охрана. Сценката е ясен опит за опровержение на твърденията, че мерките за сигурност около него са засилени поради опасения от опит за покушение или преврат, пише The Independent.

Руският лидер, който напоследък е обвинен във все по-голяма откъслечност от света, спря да се заговири с мъжа, който каза, че е от Сочи, където Путин има собствен укрепен комплекс. Лидерът непринудено попита мъжа какво е времето там.

"Беше студено, когато тръгнахме, и беше студено, когато пристигнахме тук“, пошегува се мъжът. Двамата разговаряха накратко, мъжът набързо обясни какво мисли за столицата, докато минувачите снимаха. След това Путин отида за срещата си с любимата си учителка по немски, нежно я прегърна и ѝ подари букет цветя.

След това двамата напуснаха се качиха в колата на президента и тръгнаха в неизвестна посока.

Какво не е наред с видеото?

Макар че видеото представя Путин като популярен президент, общуващ с публиката си, журналистите бързо идентифицираха мъжа като бивш служител на компания, управляваща домове, собственост на Путин.

Независимата руска разследваща агенция Agency идентифицира мъжа като Александър Базарни, който според тях е работил като охранител в краснодарската компания "Газстрой Безопасность“ и базираната в Москва "Свод Интернешънъл“ – оттогава преименувана на „Газпром Поляна“ – между 2010 и 2011 г.

Според агенцията, Svod International е управлявала хижата "Ачипсе“ близо до Красная поляна, която е наричана тайната ски хижа на Путин и официално е собственост на руския енергиен гигант "Газпром“.

Съобщава се, че компанията е управлявала и други луксозни вили в района, включително една, принадлежаща на Алина Кабаева, бивша олимпийска гимнастичка, за която се твърди, че е дългогодишна спътница на Путин.

Svod International твърди, че държи тръст за имотен комплекс "Газпром Маунтин Курорт“ в Красная поляна.

Кремъл не е посочил очевидния минувач в изявлението си.

В изявлението се казва, че Путин е поканил бившата си учителка Вера Гуревич на годишния парад на Червения площад на 9 май и след това да прекара няколко дни в Москва, наслаждавайки се на културна програма.

Говорейки на най-малобройния парад за Деня на победата в Москва от години – събитие, отбелязващо победата над нацистка Германия във Втората световна война – Путин обеща победа в Украйна, преди да каже, че смята, че войната скоро ще приключи.

Рейтингите на президента спаднаха през последните месеци, но остават високи, според държавни социологически проучвания.

Руската държавна дума, долната камара на парламента, е преизбрана през септември, в момент, когато прогнозите за растеж за тази година бяха рязко намалени на фона на признаци, че хората са недоволни от нарастващите репресии срещу интернет.

Западни медии съобщиха наскоро, че Путин е прекарал седмици, скрит в бункери поради опасения от опит за покушение или въстание.

Financial Times съобщи, че Русия е засилила протоколите за сигурност за президента, твърдейки, че Путин прекарва повече време в подземни бункери, "управлявайки войната на микро ниво“. Изданието твърди, че лидерът става "все по-откъснат от гражданските дела“, позовавайки се на неназовани източници, близки до Путин, и източник, "близък до европейските разузнавателни служби“.

Руски официални лица отхвърлиха съобщенията като глупости.