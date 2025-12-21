Плувецът Цанко Цанков разказва какво за предизвикателствата в ледените води

Цанко Цанков е един от най-успешните български плувци в открити и ледени води. Той беше отличен за спортист №1 на Университета за национално и световно стопанство (УНСС) за 2025 година. Отличието идва след много силна и натоварена спортна година, белязана от редица постижения на световно ниво.

"Бих казал, че изпращам една много успешна година, доста натоварена за мен в спортно отношение. Имахме три основни събития – преплуването на Северния канал, 24-часовото плуване без прекъсване в река Дунав и трите златни медала от Световната купа по зимно плуване в ледени води. Това беше наистина много наситена програма за мен през 2025 година", каза Цанков в неделното издание на "България сутрин".

Голямата цел – "Океанската седморка"

Плувецът сподели, че една от големите му цели е да завърши т.нар. "Океанска седморка" – седемте най-трудни плувни маратона в света. До момента Цанков е преодолял пет от тях, като най-тежкото изпитание за него остава Северният канал между Северна Ирландия и Шотландия.

"При такива екстремни условия е много важно човек психически да е стабилен, защото психиката управлява всички физиологични процеси, а не обратното. Ако човек има правилна психическа нагласа, може да функционира и при тези условия", каза Цанков пред Bulgaria ON AIR.

Гледайки напред, Цанков разкри, че планира през 2026 година да направи опит за преплуване на Английския канал, като първоначалната заявка е за преминаване в двете посоки – от Великобритания до Франция и обратно.

Това би означавало около 70 км плуване в открити води. Реализацията на този план обаче ще зависи и от възможността за преплуване на протока Сугару в Япония – последния оставащ маратон от седморката.

Според бургазлията логистиката, климатът и краткият прозорец с подходящи температури правят комбинацията от двата маратона в рамките на една година изключително сложна.

Гледайте видеото с целия разговор.