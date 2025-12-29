Футболен Бургас скърби за починалия политик и бизнесмен Борис Марков

Починалият внезапно в неделя политик и бизнесмен Борис Марков беше основен спонсор на футболния отбор на Черноморец (Бургас) в продължение на почти две години след 2018-а, а до последния си ден подпомагаше детско-юношеската школа на "акулите", съобщиха от фенклуба на тима.

48-годишният Марков си отиде след прекаран инфаркт по време на ски-ваканция със семейството си в един от популярните зимни български курорти, съобщава БТА.

Той беше известен на обществото основно с политическата си кариера като председател на СДС през 2012-а година, но също така с обществена дейност и благотворителност. Новината за смъртта му беше съобщена най-напред от политика Петър Москов в профила си във фейсбук.

През 2018-а година, когато брат му Костадин Марков беше избран за председател на Управата на футболния Черноморец, той се включи като основен спонсор на клуба. Помощта му беше безценна при възраждането на "акулите", които по това време се бяха сринали до четвърта лига, а историческото им клубно съоръжение беше затворено за ползване.

Публиката в Бургас ще го помни винаги с готовността да окаже помощ при нужда, а също така и със сериозните средства, които заедно с Костадин Марков, инвестираха в стадион „Черноморец“, както и в организацията на тържествата за 100-годишнината на най-стария футболен отбор в града.

Винаги предан на любимия си отбор, Борис Марков до последно подпомагаше финансово школата, а често гледаше мачовете на най-малките таланти на клуба, подчертават от фенклуба.