Почина бившият председател на СДС Борис Марков

Бившият лидер на СДС Борис Марков е починал. Тъжната новина съобщи във Facebook Петър Москов.

"Боби Марков. Живя като във филм... Постигна каквото искаше. Не се сгъна пред никого.

Утре трябваше да се видим, беше му хрумнало нещо "как да преебем комунистите"...

Ще се видим, пич, някой ден, там някъде, където Господ настанява такива като нас. И ще ми разкажеш, нали...

Да е светъл пътя ти!", написа Петър Москов.

Борис Марков бе временен лидер на СДС през 2012 г. Той бе и председател на Национален Щаб за Избори на СДС.

По професия той бе икономист. Управляващ съдружник в компания за стратегическо планиране и анализи.

Член на СДС от 2001г.