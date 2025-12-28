IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 69

Почина бившият председател на СДС Борис Марков

Тъжната новина съобщи Петър Москов във Facebook

28.12.2025 | 21:08 ч. Обновена: 28.12.2025 | 21:09 ч. 37
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Бившият лидер на СДС Борис Марков е починал. Тъжната новина съобщи във Facebook Петър Москов.

"Боби Марков. Живя като във филм... Постигна каквото искаше. Не се сгъна пред никого.
Утре трябваше да се видим, беше му хрумнало нещо "как да преебем комунистите"...
Ще се видим, пич, някой ден, там някъде, където Господ настанява такива като нас. И ще ми разкажеш, нали...
Да е светъл пътя ти!", написа Петър Москов.

Борис Марков бе временен лидер на СДС през 2012 г. Той бе и председател на Национален Щаб за Избори на СДС.

По професия той бе икономист. Управляващ съдружник в компания за стратегическо планиране и анализи.

Член на СДС от 2001г. 

 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Борис Марков Петър Москов СДС
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem