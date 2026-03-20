IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 21

УЕФА обсъжда ВАР да се намесва и при корнери

Не се планира премахването на системата за видео асистент съдия

20.03.2026 | 07:50 ч. 0
Снимка БГНЕС

УЕФА не планира да премахне системата за видео асистент-съдия (ВАР), но възнамерява да промени принципите ѝ на работа, съобщи The Independent.

Според източник Европейската футболна централа иска да оптимизира и опрости използването на технологията, намалявайки нуждата от „микроскопични" спирания на играта. Това важи особено за Шампионската лига и други турнири под егидата на организацията.

Шефът на съдиите на УЕФА Роберто Розети ще се срещне с представители на водещи европейски лиги, включително Висшата лига, след световното първенство през 2026 г. Целта е да се разработи по-координирана ВАР система в състезанията, за да се успокоят феновете и критиците на технологията.

Една от предложените промени се отнася до корнерите: ВАР ще се включва само в случаите, когато решение може да бъде взето незабавно - преди възобновяване на играта и без забавяне.

Тагове:

вар видео система корнери намеса
Новини
Виж всички новини
Спорт
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem