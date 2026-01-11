Лудогорец с победа в първата контрола в Турция

Лудогорец започна с победа контролите в подготвителния период. Тимът от Разград се наложи с 3:2 над унгарския Пакши. Двубоят се игра при много силен вятър и дъжд.



Лудогорец поведе в резултата след четвърт час игра. Сон намери с дълът пас Петър Станич, който подаде на Ерик Маркус, а бразилецът реализира. Маркус отбеляза второ попадение в срещата в 19-ата минута, разписвайки се от пряк свободен удар.

Пакши намали 3 минути по-късно от дузпа след игра с ръка на Ерик Биле. Йожеф Виндекер преодоля Хендрик Бонман за 2:1.

Унгарците имаха възможност да изравнят в 40-ата минута, когато получиха втора дузпа, отсъдена за нарушение на Сон. Виндекер стреля в десния ъгъл, но Бонман спаси.

Във втората част за Лудогорец в игра се появиха Станислав Иванов, Бернард Текпетей, Матеус Машадо, Елисей Съров, Ивайло Чочев, Дерой Дуарте, Иван Йорданов, Николай Николов и Серджио Падт.

Лудогорец вкара трети гол в 55-ата минута чрез Матеус Машадо, който реализира от дъгата на наказателното поле.

Унгарците обаче върнаха бързо едно попадение чрез Барна Тот, който вкара след разбъркване в наказателното поле.