Българинът Жулиен Риков е големият SENSHI Grand Prix шампион до 75 кг. След общо 10 рунда в 3 тежки квалификационни кръга, кикбоксьорът от Добрич преодоля трима изключителни опоненти и си заслужи първата Grand Prix титла на международната верига. Това се случи на 28 февруари в Двореца на културата и спорта във Варна по време на 30-ото юбилейно издание на SENSHI и първото от общо 5 планирани за 2026 г.
В първия квалификационен двубой Риков отстрани бразилеца Карлос Барбоса, а на полуфинал се изправи срещу Константин Русу от Молдова. Двубоят беше толкова оспорван, че съдиите имаха нужда от допълнителен четвърти рунд, за да определят победителя, а именно – Риков.
На финала 19-годишният българин, който бе и най-младият състезател в турнирната схема, се изправи срещу най-възрастния - 35-годишния Кристиан Бая от ДР Конго. Бая си заслужи мястото на финала след 2 бързи и категорични нокаута в първи рунд срещу Константин Стойков и Джорди Рекехо от Испания. Така след 3 тежки рунда българинът триумфира с пояса и взриви публиката, която не спираше да скандира името му през цялото време.
Вижте как премина цялата бойна галавечер и какви са резултатите от нея:
1. SENSHI 30 Grand Prix – квалификационен двубой:
Карлос Барбоса (Бразилия) - Жулиен Риков (България) - победа за Риков с неединодушно съдийско решение
2. SENSHI 30 Grand Prix – квалификационен двубой:
Константин Русу (Молдова) - Флорин Ламбаджиу (Румъния) - победа за Русу с единодушно съдийско решение
3.SENSHI 30 Grand Prix – резервен двубой:
Айбек Аманов (Казахстан) - Виктор Крашевски (България)- победа за Аманов, след отказване на Крашевски заради контузия
4. SENSHI 30 Grand Prix – резервен двубой:
Фернандо Тигре (Португалия) - Давид Кинхефнер (Унгария) - победа за Тигре с единодушно съдийско решение
5. SENSHI 30 Grand Prix – квалификационен двубой
Джорди Рекехо (Испания) - Константин Стойков (България) - победа за Рекехо с единодушно съдийско решение
6. SENSHI 30 Grand Prix – квалификационен двубой
Хорхе Давила (Испания) - Кристиан Бая (ДР Конго) - победа за Бая с нокаут в първия рунд
7. Супер битка, KWU Full Contact, кат. -70 кг:
Хирокацу Мияги (Япония) - Само Петче (Словения) - победа за Петче с единодушно съдийско решение
8. SENSHI Grand Prix Полуфинал 1:
Жулиен Риков (България) - Константин Русу (Молдова) - победа за Риков с единодушно съдийско решение след допълнителен 4 рунд
9. SENSHI Grand Prix Полуфинал 2:
Джорди Рекехо (Испания) - Кристиан Бая (ДР Конго) - победа за Бая с нокаут в първия рунд – 01:50 минута
10. Супер битка, KWU Full Contact, кат. -70 кг:
Харалампос Дигкас (Гърция) - Диян Димитров (България) - победа за Дигкас с неединодушно съдийско решение
11. Допълнителен двубой в SENSHI Grand Prix*:
Айбек Аманов (Казахстан) - Фернандо Тигре (Португалия) - победа за Аманов с неединодушно съдийско решение.
*Вследствие на нокаут от полуфилналния двубой, Джорди Рекехо не беше в състояние да продължи напред, което наложи допълнителен двубой между победителите от двата резервни мача, който да излъчи опонента на Константин Русу в битка за третото място.
12. Супер битка, KWU Full Contact, кат. 95+
Франческо Джая (Албания) - Янис Стофоридис (Гърция) - победа за Джая с единодушно съдийско решение
13. SENSHI Grand Prix – битка за 3-о място:
Константин Русу (Молдова) - Айбек Аманов (Казахстан) - победа за Русу с неединодушно съдийско решение
14. SENSHI Grand Prix Финал:
Жулиен Риков (България) - Кристиан Бая (ДР Конго) – победа и шампионска Grand Prix титла в категория до 75 кг за Жулиен Риков.
Цялата бойна галавечер SENSHI 30 Grand Prix може да гледате на Triller TV и в YouTube на SENSHI.
Следете и социалните мрежи на SENSHI за още ексклузивно съдържание: Facebook, Instagram, YouTube и TikTok.
SENSHI 30 се организира със съдействието на Професионалната лига на Световния киокушин съюз (KWU International Professional League), както и със специалната подкрепа на ЗАД „Армеец“, MAX Sport, „България Еър”, М Кар Груп – BMW дилър и „Св. Св. Константин и Елена Холдинг“.
Медийни партньори на SENSHI 30 са Boec.bg и Boec.com, Bulgaria ON AIR, MAX Sport, TrillerTV, Beyond Kickboxing, Gol.bg, Sportal.bg, Dir.bg, Topsport.bg, KWUnion.com, KyokushinКarate.News и Fighto.News.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.