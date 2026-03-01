IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Жулиен Риков е големият SENSHI Grand Prix шампион до 75 кг

В първия квалификационен двубой Риков отстрани бразилеца Карлос Барбоса

01.03.2026 | 22:48 ч. Обновена: 01.03.2026 | 22:48 ч. 0
SENSHI

Българинът Жулиен Риков е големият SENSHI Grand Prix шампион до 75 кг. След общо 10 рунда в 3 тежки квалификационни кръга, кикбоксьорът от Добрич преодоля трима изключителни опоненти и си заслужи първата Grand Prix титла на международната верига. Това се случи на 28 февруари в Двореца на културата и спорта във Варна по време на 30-ото юбилейно издание на SENSHI и първото от общо 5 планирани за 2026 г.

В първия квалификационен двубой Риков отстрани бразилеца Карлос Барбоса, а на полуфинал се изправи срещу Константин Русу от Молдова. Двубоят беше толкова оспорван, че съдиите имаха нужда от допълнителен четвърти рунд, за да определят победителя, а именно – Риков.

На финала 19-годишният българин, който бе и най-младият състезател в турнирната схема, се изправи срещу най-възрастния - 35-годишния Кристиан Бая от ДР Конго. Бая си заслужи мястото на финала след 2 бързи и категорични нокаута в първи рунд срещу Константин Стойков и Джорди Рекехо от Испания. Така след 3 тежки рунда българинът триумфира с пояса и взриви публиката, която не спираше да скандира името му през цялото време.

Вижте как премина цялата бойна галавечер и какви са резултатите от нея:

1. SENSHI 30 Grand Prix – квалификационен двубой:

Карлос Барбоса (Бразилия) - Жулиен Риков (България) - победа за Риков с неединодушно съдийско решение

2. SENSHI 30 Grand Prix – квалификационен двубой:

Константин Русу (Молдова) - Флорин Ламбаджиу (Румъния) - победа за Русу с единодушно съдийско решение

3.SENSHI 30 Grand Prix – резервен двубой:

Айбек Аманов (Казахстан) - Виктор Крашевски (България)- победа за Аманов, след отказване на Крашевски заради контузия

4. SENSHI 30 Grand Prix – резервен двубой:

Фернандо Тигре (Португалия) - Давид Кинхефнер (Унгария) - победа за Тигре с единодушно съдийско решение

5. SENSHI 30 Grand Prix – квалификационен двубой

Джорди Рекехо (Испания) - Константин Стойков (България) - победа за Рекехо с единодушно съдийско решение

6. SENSHI 30 Grand Prix – квалификационен двубой

Хорхе Давила (Испания) - Кристиан Бая (ДР Конго) - победа за Бая с нокаут в първия рунд

7. Супер битка, KWU Full Contact, кат. -70 кг:

Хирокацу Мияги (Япония) - Само Петче (Словения) - победа за Петче с единодушно съдийско решение

8. SENSHI Grand Prix Полуфинал 1:

Жулиен Риков (България) - Константин Русу (Молдова) - победа за Риков с единодушно съдийско решение след допълнителен 4 рунд

9. SENSHI Grand Prix Полуфинал 2:

Джорди Рекехо (Испания) - Кристиан Бая (ДР Конго) - победа за Бая с нокаут в първия рунд – 01:50 минута

10. Супер битка, KWU Full Contact, кат. -70 кг:

Харалампос Дигкас (Гърция) - Диян Димитров (България) - победа за Дигкас с неединодушно съдийско решение

11. Допълнителен двубой в SENSHI Grand Prix*:

Айбек Аманов (Казахстан) - Фернандо Тигре (Португалия) - победа за Аманов с неединодушно съдийско решение.

*Вследствие на нокаут от полуфилналния двубой, Джорди Рекехо не беше в състояние да продължи напред, което наложи допълнителен двубой между победителите от двата резервни мача, който да излъчи опонента на Константин Русу в битка за третото място.

12. Супер битка, KWU Full Contact, кат. 95+

Франческо Джая (Албания) - Янис Стофоридис (Гърция) - победа за Джая с единодушно съдийско решение

13. SENSHI Grand Prix – битка за 3-о място:

Константин Русу (Молдова) - Айбек Аманов (Казахстан) - победа за Русу с неединодушно съдийско решение

14. SENSHI Grand Prix Финал:

Жулиен Риков (България) - Кристиан Бая (ДР Конго) – победа и шампионска Grand Prix титла в категория до 75 кг за Жулиен Риков.

Цялата бойна галавечер SENSHI 30 Grand Prix може да гледате на Triller TV и в YouTube на SENSHI.

Следете и социалните мрежи на SENSHI за още ексклузивно съдържание: Facebook, Instagram, YouTube и TikTok.

SENSHI 30 се организира със съдействието на Професионалната лига на Световния киокушин съюз (KWU International Professional League), както и със специалната подкрепа на ЗАД „Армеец“, MAX Sport, „България Еър”, М Кар Груп – BMW дилър и „Св. Св. Константин и Елена Холдинг“.

Медийни партньори на SENSHI 30 са Boec.bg и Boec.com, Bulgaria ON AIR, MAX Sport, TrillerTV, Beyond Kickboxing, Gol.bg, Sportal.bg, Dir.bg, Topsport.bg, KWUnion.com, KyokushinКarate.News и Fighto.News.

