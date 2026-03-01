Арсенал срази Челси и продължава похода си към титлата във Висшата лига

Арсенал срази Челси с 2:1 и продължава похода си към титлата във Висшата лига. Хората на Микел Артета доминираха на терена през по-голямата част от мача и триумфираха на своя стадион „Емиратс“ в лондонското дерби, въпреки сериозната съпротива, която оказа съперникът им.

Успехът за артилеристите изковаха изненадващи герои. Става въпрос за защитниците Уилям Салиба и Юриен Тимбер. Френският бранител откри резултата в 21-ата минута. Третият гол в срещата също бе дело на играч на домакините. Във 2-ата минута на добавеното време на първото полувреме Пиеро Инкапие си заби автогол и върна „сините“ в мача. В 66-ата минута нидерландецът Юриен Тимбер отново върна преднината на Арсенал, а с това донесе и скъпоценната победа.

Челси пък завърши дербито и в намален състав. Педро Нето получи втори жълт картон в 70-ата минути и съдията Дарън Енгланд го изгони.

Двата тима създадоха доста положения. И трите гола в срещата паднаха след корнери. Съперниците изпълниха общо 15 ъглови удара, като на сметката на гостите бяха двойно повече. Челси на свой ред може да съжалява, че не стигна до равенството, защото шансове пред гостуващия тим не липсваха, особено в заключителните акорди на срещата.

В крайна сметка Арсенал се бетонира върха с актив от 64 точки. Хората на Артета иман с 5 пункта повече от Ман Сити, който обаче е с мач по-малко. Челси е 6-ата позиция с 45 точки.

Арсенал поведе с 1:0 срещу Челси в 21-ата минута.

След центриране от корнер в наказателното поле на Челси, Габриел Магаляеш успя да се справи във въздуха с Рийс Джеймс и Жоао Педро, след което отклони топката към Уилям Салиба, който стреля с глава, топката се удари в Мамаду Сар и влетя във вратата на Роберт Санчес, който нямаше какво да направи, пише gol.bg.

В 44-ата минута Рийс Джеймс центрира в наказателното поле на Арсенал, където Деклан Райс игра с ръка и отклони топката към вратата на Давид Рая, който плонжира и изби в нов корнер. Съдията Дарън Ингланд не видя ситуацията, но най-страното в случая е, че ВАР не се намеси, въпреки че топката удари в областта около лакътя Деклан Райс.

Челси успя да изравни резултата във 2-ата минута на добавеното време на първата част. Рийс Джеймс центрира от корнер в наказателното поле на Арсенал, където Пиеро Инкапие си вкара автогол, отклонявайки с глава топката във вратата на Давид Рая.

Арсенал отново поведе в резултата в 66-ата минута. Деклан Райс центрира от корнер в наказателното поле на Челси, където Юриен Тимбер бе изпуснат и с глава вкара топката във вратата на Роберт Санчес.

Челси остана с човек по-малко в 70-ата минута, когато Педро Нето бе изгонен за втори жълт картон. Португалският футболист първо сбърка при изпълнения от него ъглов удар. След това Габриел Мартинели проби по левия фланг и бе фаулиран от Нето, който съвсем логично бе изгонен с втори жълт картон.

Арсенал беше близо до това да реализира трети гол в 79-ата минута. Еберечи Езе отправи много опасен удар, но Роберт Санчес плонжира и спаси.

В 86-ата минута Мойсес Кайседо отправи удар от около 20 метра, но прати топката в аут.

Давид Рая направи невероятно спасяване в третата минута на добавеното време на мача. Алехандро Гарначо завъртя много добре топката, а Рая плонжира и успя да спаси.

В 6-ата минута на добавеното време Лиъм Делап прати топката в мрежата на пазилия като лъв Давид Рая, но имаше засада и това помогна на Арсенал да триумфира в лондонското дерби.