Виктория Томова стартира с победа в квалификациите на Откритото първенство на Австралия

Виктория Томова стартира с победа в квалификациите за Откритото първенство на Австралия по тенис. Първата ракета на България при жените, която е поставена под номер 18 в пресявките за първия за годината турнир от Големия шлем в Мелбърн, победи американката Бернарда Пера с 1:6, 6:4, 6:0 за 89 минути на корта.

Българката загуби първия сет, след като допусна два пробива, но във втората част взе подаването на съперничката си в десетия гейм и изравни резултата. В третата част тя доминираше изцяло, не даде гейм на Пера и след серия от осем поредни части от края на втория и в третия сет затвори мача.

Във втория кръг Томова ще играе срещу Виктория Хрунчакова от Словакия, която е 219-а в световната ранглиста. Двете са се срещали пет пъти, като българката има три победи, но в последния мач загуби в третия кръг на квалификации на Откритото първенство на САЩ през 2022 година с 4:6, 4:6.