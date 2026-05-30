Кметът на Пловдив посети международния лагер на SENSHI

Кметът на Пловдив Костадин Димитров посети международния тренировъчен лагер по SENSHI, който се провежда от 28 до 31 май в зала "Колодрума" и предшества бойната галавечер SENSHI 31 Gladiators.

В лагера участват над 260 атлети от повече от 20 държави. Специално за събитието в Пловдив пристигнаха някои от най-известните имена в световния К-1 и бойните спортове - Семи Шилт, Ернесто Хуст, Алберт Краус, Анди Зауер, Тариел Николейшвили, Ян Сокуп и други утвърдени бойци и треньори.

Костадин Димитров поздрави световните шампиони и изрази уважението си към приноса им за развитието на бойните спортове в международен план. По време на посещението си той наблюдава част от тренировките по кикбокс и киокушин и разговаря с участниците за философията на спорта, дисциплината и ролята на бойните изкуства във възпитанието на младите хора.

Кметът със силна връзка с бойните спортове

Самият Костадин Димитров има дългогодишна биография в бойните спортове. Той е майстор по таекуондо, дългогодишен вицепрезидент на Българската федерация по таекуондо, международен съдия, треньор в СК "Тракия" и носител на 8-и дан. Преди да влезе в политиката, Димитров е добре познат в спортните среди с работата си за развитието на таекуондото в България.

"Спортът възпитава дисциплина, уважение и характер - качества, които са изключително важни за младите хора. А Пловдив отново е център на престижно международно събитие", заяви кметът Костадин Димитров.

Легендарните бойци също споделиха добрите си впечатления от Пловдив и организацията на събитието. Те подчертаха, че се чувстват отлично в града и очакват с интерес големия Grand Prix турнир в рамките на SENSHI 31 Gladiators, който ще се проведе в събота.

Пловдив отново е домакин на SENSHI

За втора поредна година Пловдив приема международния лагер на SENSHI и затвърждава позицията си като дестинация за значими спортни събития от световен мащаб.

