Лудогорец заличи два гола пасив за равенство с полския Ракув

Лудогорец завърши 2:2 във втората си контрола в турския град Белек срещу полския Ракув. Големият герой за разградчани бе Бърнард Текпетей, който се появи в игра в 60-ата минута, след което изработи дузпа, реализира я, а след това бе в основата и на изравнителното попадение.

На трибуните бяха собственикът на Лудогорец - Кирил Домусчиев, както и националния селекционер Александър Димитров.

Поляците поведоха още в четвъртата минута, след като Йонатан Брунес реализира дузпа. Ракув вкара втори гол в 42-ата минута. Хендрик Бонман подаде към Педро Нареси, който беше изпреварен от Марко Булат. Той му отне топката и сам срещу вратаря не пропусна да се разпише.

Лудогорец пропусна да направи пълен обрат през второто полувреме. Текпетей бе фаулиран в 78' в наказателното поле и сам реализира отсъдената дузпа. Секунди по-късно Текпетей отново демонстрира страхотната си класа. Той проби по левия фланг, преодоля един футболист на Ракув, след което стреля от малък ъгъл, но ударът му бе блокиран. Паследва подаване към Станислав Иванов, който отблизо не пропусна да вкара в опразнената врата.

Лудогорец можеше да осъществи пълен обрат в мача в 87-ата минута. Ивайло Чочев подаде към Винисиус Ногейра, който центрира в наказателното поле на Ракув, където Николай Николов стреля с глава, топката рикошира в тялото на Матеуш Машадо, но вратарят на полския отбор успя да плонжира и да избие.